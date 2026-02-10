Chiến sự Ukraine ngày 1.447: Ukraine hứng mưa tên lửa, Nga tố Mỹ phá vỡ thỏa thuận

Không quân Ukraine cho biết Nga đã phóng 11 tên lửa Iskander-M và 149 máy bay không người lái (UAV). Lực lượng phòng không Ukraine bắn hạ 116 UAV, song một số tên lửa và UAV vẫn đánh trúng 15 địa điểm tại nhiều tỉnh.

Các vụ tấn công gây thiệt hại tại Donetsk, Kharkiv, Odesa, Dnipropetrovsk, Sumy và Kherson. Hạ tầng đường sắt và năng lượng cũng bị ảnh hưởng, trong đó tỉnh Volyn ghi nhận hơn 80.000 khách hàng mất điện, theo The Kyiv Independent.

Người dân địa phương Ukraine đứng cạnh những chiếc xe bị cháy rụi trong sân của một tòa nhà dân cư bị hư hại sau một cuộc không kích ở Kramatorsk, vùng Donetsk ngày 8.2.2026 ẢNH: AFP

Cũng trong ngày 9.2, TASS dẫn thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga xác nhận họ đã tấn công một sân bay quân sự, cơ sở hạ tầng năng lượng và giao thông vận tải và các khu vực triển khai của quân đội Ukraine trong 24 giờ qua.

Trong một diễn biến khác, Ukraine cho biết đã phá hủy khoảng 6.000 UAV loại FPV và linh kiện trong cuộc tấn công lớn nhằm vào các mục tiêu quân sự của Nga đêm 8.2.

Theo báo cáo, lực lượng Ukraine đã đánh trúng một kho UAV tại Rostov-on-Don, phá hủy 3 container chứa UAV FPV và phụ tùng, đồng thời tấn công sở chỉ huy lính dù Nga ở tỉnh Kursk của Nga và một kho đạn tại tỉnh Kherson do Nga kiểm soát.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết quy mô tổn thất quân sự và mức độ thiệt hại toàn diện của Nga vẫn đang được đánh giá. Phía Nga chưa bình luận về thông tin trên.

Nga cáo buộc Mỹ phá vỡ thỏa thuận về Ukraine

Trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình BRICS của Nga công bố ngày 9.2, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cáo buộc chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump từ chối thực hiện các thỏa thuận được cho là đã đạt được với Moscow về vấn đề Ukraine, đồng thời theo đuổi chính sách "thống trị kinh tế" đối với Nga.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov phát biểu trong cuộc họp báo ở Moscow ngày 6.2.2026 ẢNH: AP

Ông Lavrov cho hay Mỹ đã rút lại những cam kết mà ông gọi là "thỏa thuận then chốt" đạt được tại hội nghị thượng đỉnh Anchorage (tại bang Alaska, Mỹ) hồi tháng 8.2025, trong đó Ukraine được cho là sẽ chuyển giao toàn bộ khu vực Donbass cho Moscow mà không cần tiếp diễn giao tranh. Ông cho biết Nga đã chấp nhận đề xuất của phía Mỹ, song hiện nay Washington không còn sẵn sàng thực hiện thỏa thuận này.

"Họ nói cần giải quyết vấn đề Ukraine. Tại Anchorage, chúng tôi đã đồng ý với đề xuất của Mỹ. Vấn đề lẽ ra đã được khép lại, nhưng giờ thì không", ông Lavrov nói. Phía Mỹ chưa bình luận về thông tin trên.

Ngoại trưởng Nga cho rằng dù Washington tuyên bố hướng tới "hợp tác toàn diện", trên thực tế Mỹ vẫn tiếp tục theo đuổi chính sách gây sức ép với Nga thông qua các biện pháp trừng phạt mới và hành động nhằm vào hạm đội tàu chở dầu bị cáo buộc né tránh lệnh trừng phạt của Moscow. "Trên thực tế, các lệnh trừng phạt mới vẫn được áp đặt, và một chiến dịch nhằm vào các tàu chở dầu của Nga đang diễn ra trên biển", ông Lavrov nói.

Những phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh các hoạt động ngoại giao đang gia tăng nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột. Các cuộc đàm phán ba bên giữa Ukraine, Mỹ và Nga được cho là có thể nối lại ngay trong tuần này.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tối 8.2 cho biết Mỹ đang thúc đẩy mục tiêu chấm dứt chiến sự trước mùa hè và có thể gây sức ép lên các bên để đạt được mốc thời gian này. Trước đó, ông cũng cảnh báo nguy cơ Mỹ và Nga đạt các thỏa thuận song phương ảnh hưởng đến Ukraine mà không có sự tham gia của Kyiv.

Ukraine, Pháp bắt tay sản xuất vũ khí

Ngày 9.2, Ukraine và Pháp tiến thêm một bước trong hợp tác quốc phòng khi Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov và người đồng cấp Pháp Catherine Vautrin ký thỏa thuận tại Kyiv, mở đường cho các dự án sản xuất vũ khí chung.

Ông Fedorov cho biết thỏa thuận đánh dấu sự chuyển dịch từ viện trợ sang sản xuất chung và các giải pháp dài hạn nhằm tăng cường năng lực phòng thủ của Ukraine và châu Âu.

Binh sĩ Ukraine bắn pháo phản lực phóng loạt (MLRS) về phía quân đội Nga ở vùng Donetsk ngày 9.2.2026 ẢNH: REUTERS

Trong buổi gặp mặt, hai bên thảo luận việc đẩy nhanh bàn giao tiêm kích Mirage 2000, các lô bom dẫn đường AASM Hammer, cũng như khả năng cung cấp thêm tên lửa tầm xa SCALP., theo The Kyiv Independent.

Ukraine đồng thời đề nghị tăng cường các hệ thống phòng không SAMP/T, Mistral, Crotale và đạn dược liên quan. Hai nước cũng tiếp tục hợp tác trong sản xuất tên lửa Aster và phát triển các dự án tác chiến điện tử.

Phái đoàn Pháp trước đó đã thăm các vị trí phòng không của Ukraine, nơi lực lượng nước này giới thiệu việc vận hành các hệ thống SAMP/T, Mirage 2000 và Mistral.

Thỏa thuận được ký trong bối cảnh Nga gia tăng các cuộc tấn công vào hạ tầng năng lượng Ukraine giữa mùa đông khắc nghiệt, khiến hệ thống phòng không chịu áp lực lớn. Tổng thống Volodymyr Zelensky thừa nhận hiệu quả phòng không chưa đồng đều và đã điều chỉnh nhân sự tại một số đơn vị.

Phát ngôn viên không quân Ukraine Yurii Ihnat cho biết tình trạng thiếu tên lửa phòng không khiến một số hệ thống như NASAMS hay IRIS-T không kịp tái nạp trong các đợt tấn công quy mô lớn. "Ngay cả khi bắn hạ 80% mục tiêu, phần còn lại vẫn đủ gây thiệt hại đáng kể", ông nói.