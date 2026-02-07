Chiến sự Ukraine ngày 1.444: Kyiv nói quân Nga gặp khó vì mất Starlink

Ngày 6.2, quân đội Ukraine bị cáo buộc tấn công các tỉnh Belgorod, Bryansk và Oryol của Nga bằng tên lửa, rốc két và máy bay không người lái (UAV), theo TASS.

Tại Bryansk, đợt tấn công kết hợp giữa hệ thống rốc két HIMARS và UAV làm nhiều khu định cư cúp điện và các cơ sở hạ tầng năng lượng bị trở thành mục tiêu, theo tỉnh trưởng Alexander Bogomaz.

Tại Oryol, tỉnh trưởng Andrey Klychkov nói rằng lực lượng phòng thủ đã bắn hạ 2 quả tên lửa. Mảnh vỡ rơi xuống làm vỡ cửa số nhiều ngôi nhà. Một đường ống khí đốt cũng bị thiệt hại.

Tại Belgorod, thành phố thủ phủ cùng tên hứng đợt tấn công lớn gây hư hại hạ tầng và gián đoạn nguồn điện, nhiệt sưởi.

Ukraine tấn công bãi phóng tên lửa Oreshnik của Nga bằng tên lửa Flamingo

Không có thương vong được báo cáo trong cả 3 vụ việc. Phía Ukraine chưa bình luận gì về cáo buộc.

Trong khi đó, tại Ukraine, còi báo động vang lên vào giờ cao điểm buổi sáng nhiều vùng khi Không quân Ukraine cảnh báo tên lửa và UAV Nga đang bay trong không phận. Kyiv cũng phát hiện các tiêm kích MiG-31 có khả năng mang tên lửa bội siêu thanh Kinzhal hoạt động trong không phận Nga.

Lính cứu hỏa Ukraine chữa cháy tại một cơ sở công nghiệp ở tỉnh Poltava sau đợt tấn công rạng sáng 6.2 ẢNH: REUTERS

Sau đó, Không quân Ukraine cho biết Nga đã phóng 328 UAV và 7 tên lửa. Phía Ukraine ngăn chặn và vô hiệu hóa 297 chiếc UAV.

Nga chưa bình luận về thông tin do phía Ukraine đưa ra.

Nga mất kết nối internet Starlink?

Các quan chức Ukraine ngày 5.2 thông báo những thiết bị thu sóng internet vệ tinh Starlink mà binh sĩ Nga sử dụng tại Ukraine đã bị ngắt kích hoạt, theo Reuters.

Kyiv cho rằng lực lượng Moscow đã sử dụng những thiết bị này để phục vụ mục đích liên lạc và điều hướng UAV tấn công.

Tuần trước, Ukraine nói đang làm việc với hãng SpaceX, công ty của tỉ phú Elon Musk vận hành hệ thống Starlink, để ngăn chặn Nga tiếp tục sử dụng mạng internet này. Ukraine cho biết đã tổng hợp "danh sách trắng" các thiết bị của nước này để cung cấp cho phía công ty nhằm ngắt kết nối các thiết bị còn lại do Nga sử dụng.

"Những thiết bị Starlink trong danh sách trắng đang hoạt động, các thiết bị của Nga đã bị chặn", Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov thông báo ngày 5.2, bổ sung rằng danh sách vẫn đang được cập nhật tiếp.

Các blog quân sự Nga cho biết nhiều thiết bị Starlink phía Nga đã ngừng hoạt động từ tối 4.2. Ông Serhiy Beskrestnov, cố vấn bộ trưởng quốc phòng Ukraine, cho rằng đây là thảm họa cho quân đội Nga. "Toàn bộ hoạt động chỉ huy binh sĩ đã sụp đổ. Các chiến dịch tấn công đã bị dừng lại tại nhiều khu vực", ông Beskrestnov viết trên Telegram.

Một số chỉ huy Ukraine nói với The Kyiv Independent rằng đã chặn được tín hiệu liên lạc từ lực lượng Nga nói rằng các thiết bị Starlink đã ngừng hoạt động với số lượng lớn.

Phía Nga chưa bình luận về những thông tin này.

Tướng Nga bị ám sát

Ngày 6.2, Phó tổng cục trưởng thứ nhất Tổng cục Tình báo quân đội Nga Vladimir Alekseev đã bị bắn ngay bên ngoài nhà riêng ở Moscow, theo đài RT. Ủy ban Điều tra Nga cho biết một tay súng đã bắn nhiều phát và bỏ trốn. Ông Alekseev được đưa vào bệnh viện để điều trị.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cáo buộc Ukraine đứng sau hành động này nhằm phá hoại tiến trình đàm phán hòa bình. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói vụ việc đang được điều tra và Tổng thống Vladimir Putin đã được báo cáo.

Khu chung cư nơi tướng Nga Vladimir Alekseev bị bắn ngày 6.2 ẢNH: REUTERS

Ông Alekseev giữ vị trí nói trên từ năm 2011. Ông bị phương Tây cấm vận với cáo buộc tấn công mạng và vai trò trong vụ đầu độc cựu điệp viên Nga Sergei Skripal tại Anh vào năm 2018. Nga đã bác bỏ mọi liên quan đến các cáo buộc đó.

Ukraine chưa bình luận về cáo buộc ám sát ông Alekseev.

Từ đầu chiến sự, nhiều tướng lĩnh và nhân vật nổi bật tại Nga đã bị ám sát. Ukraine nhận trách nhiệm một số vụ.

Ngày 6.2, người phát ngôn Điện Kremlin cho rằng các quan chức quân sự và chuyên gia cao cấp đang bị đe dọa trong thời chiến và nhắc nhở lực lượng mật vụ có trách nhiệm đảm bảo sự an toàn cho những nhân vật này, theo TASS.

Cảnh sát Nga rời hiện trường vụ ám sát ẢNH: AFP

Dấu hiệu tích cực về đàm phán Ukraine

Ngày 6.2, ông Peskov miêu tả cuộc đàm phán 3 bên tại Abu Dhabi (UAE) trong 2 ngày 4-5.2 là nỗ lực mang tính xây dựng nhưng cũng rất khó khăn. Tuy nhiên, ông cho biết công việc sẽ tiếp tục.

Trước đó, các quan chức Mỹ và Ukraine cũng đưa ra nhận định tương tự và cho hay vòng đàm phán tiếp theo sẽ diễn ra trong những tuần tới, có thể tại Mỹ.

Theo truyền thông, vấn đề lãnh thổ vẫn chưa được giải quyết. Tuy nhiên, hai bên đã đồng ý trao đổi tù binh sau đàm phán, đợt trao đổi đầu tiên sau 5 tháng.