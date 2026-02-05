Chiến sự ngày 1.442: Nga - Ukraine vừa đánh vừa đàm, hiệp ước hạt nhân hết hạn

Binh sĩ Nga phóng rốc két TOS-1A về phía lực lượng Ukraine tại một địa điểm chưa được công bố ẢNH: AP

Hãng AFP ngày 4.2 dẫn lời giới chức Nga và Ukraine cáo buộc đối phương tấn công gây chết người tại miền đông Ukraine, trong bối cảnh xung đột tiếp diễn cùng lúc với vòng đàm phán mới nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình.

Tại khu vực Luhansk, chính quyền do Nga bổ nhiệm cáo buộc lực lượng Ukraine phóng máy bay không người lái (UAV) tấn công trúng một chiếc xe khiến một thanh niên và một phụ nữ thiệt mạng.

Trong khi đó, Tỉnh trưởng Vadym Filashkin tại tỉnh Donetsk cáo buộc Nga tấn công thị trấn Druzhkivka, khu vực gần tiền tuyến do Ukraine kiểm soát, khiến ít nhất 7 người thiệt mạng và 8 người bị thương.

Theo ông Filashkin, Nga tấn công bằng đạn chùm nhằm vào khu chợ và thả 2 quả bom.

Trong một diễn biến khác, hãng TASS ngày 4.2 dẫn thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga cho hay lực lượng nước này vừa giành thêm quyền kiểm soát các làng Staroukrainka và Stepanivka ở miền đông Ukraine.

Nga và Ukraine chưa bình luận về những thông tin trên của đối phương. Hai bên trước nay luôn bác bỏ mọi cáo buộc tấn công nhắm vào dân thường trong cuộc xung đột.

Tấn công hạ tầng năng lượng

Hãng Reuters ngày 4.2 dẫn lời Thủ tướng Ukraine Yulia Svyrydenko cho biết Nga tấn công hạ tầng năng lượng Ukraine 217 lần kể từ đầu năm 2026.

Tại Nga, tình trạng mất điện được ghi nhận tại vùng Belgorod vào tối 3.2 và sáng 4.2, khi giới chức địa phương cáo buộc Ukraine tấn công bằng tên lửa và UAV. Trang tin Astra cho biết 2 trạm điện Frunzenskaya và Belgorod bị đánh trúng.

Thống đốc Belgorod Vyacheslav Gladkov cho biết cuộc tấn công tên lửa "quy mô lớn" của Ukraine đã gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng năng lượng trong vùng.

Ông Gladkov cho biết các đội cứu hộ khẩn cấp từ các công ty điện, nước và sưởi ấm đã làm việc suốt đêm và "các nỗ lực vẫn đang tiếp diễn". Ông nói thêm rằng một thường dân đã bị thương trong vụ tấn công.

Quân đội Ukraine chưa bình luận về thông tin trên. Vùng Belgorod giáp với các tỉnh Sumy, Kharkiv và Luhansk của Ukraine. Phía Ukraine cho rằng Belgorod thường xuyên được sử dụng làm khu vực tập kết cho các cuộc tấn công của Nga vào lãnh thổ Ukraine.

Đàm phán tại UAE

Hãng AFP ngày 4.2 đưa tin Nga yêu cầu Ukraine chấp nhận các điều kiện để chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần 4 năm, đồng thời tuyên bố sẽ tiếp tục gây sức ép nếu Kyiv không đồng ý.

Yêu cầu được đưa ra trong bối cảnh phái đoàn 2 bên bắt đầu vòng đàm phán tại Abu Dhabi (UAE) ngày 4.2. Cuộc đàm phán do Mỹ làm trung gian nằm trong một loạt các hoạt động ngoại giao cho đến nay vẫn chưa đạt được thỏa thuận nào để chấm dứt xung đột.

"Lập trường của chúng tôi đã được biết rõ. Cho đến khi chính quyền Kyiv đưa ra các quyết định thích hợp, chiến dịch quân sự đặc biệt vẫn tiếp tục", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên vào ngày 4.2.

Reuters dẫn lời một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết vòng đàm phán này chủ yếu tập trung vào các vấn đề quân sự và chính trị, đồng thời cáo buộc Nga tấn công quy mô lớn vào hạ tầng năng lượng Ukraine làm cản trở đối thoại.

Trong một diễn biến khác, Điện Kremlin ngày 4.2 cho biết các cuộc đàm phán cấp chuyên viên giữa Nga và Pháp đang diễn ra, nhưng hiện tại chưa có thông tin gì về cuộc gặp gỡ có thể diễn ra giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron.

Tổng thống Pháp hôm 3.2 cho biết ông đang xem xét nối lại liên lạc với Tổng thống Nga về cuộc chiến ở Ukraine, dù cho rằng Moscow ít sẵn sàng đàm phán về lệnh ngừng bắn.

Hiệp ước hạt nhân Nga-Mỹ sắp hết hạn, điều gì sẽ xảy ra

Cảnh báo của Giáo hoàng

Hãng AFP ngày 4.2 dẫn lời Giáo hoàng Leo XIV cảnh báo về nguy cơ một cuộc chạy đua vũ trang mới do hiệp ước hạt nhân cuối cùng giữa Mỹ và Nga sắp hết hạn.

Hiệp ước New START, hiệp ước hạt nhân cuối cùng giữa Washington và Moscow sau hàng thập niên thỏa thuận từ thời Chiến tranh lạnh, sẽ hết hạn vào ngày 5.2. Hiệp ước này giới hạn kho vũ khí hạt nhân của mỗi bên ở mức 1.550 đầu đạn chiến lược có thể triển khai và 800 bệ phóng tên lửa.

"Tôi kêu gọi các bạn đừng bỏ rơi công cụ này mà không tìm cách đảm bảo rằng nó được thực hiện một cách cụ thể và hiệu quả", vị Giáo hoàng người Mỹ nói trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần.

"Tình hình hiện tại đòi hỏi chúng ta phải làm mọi điều có thể để ngăn chặn một cuộc chạy đua vũ trang mới, điều này càng đe dọa hòa bình giữa các quốc gia", ông nói thêm.

Theo vị Giáo hoàng, "việc thay thế tư duy sợ hãi và ngờ vực bằng một đạo đức chung có khả năng hướng tới lợi ích chung là điều cấp thiết hơn bao giờ hết".

Điện Kremlin đã đề nghị gia hạn hiệp ước thêm một năm, nhưng mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tháng 9.2025 nói rằng việc gia hạn Hiệp ước New START "nghe có vẻ là một ý tưởng hay", tình hình hầu như không thay đổi kể từ đó.

Một ngày trước khi hiệp ước hết hạn, Điện Kremlin cho hay Tổng thống Putin dự định hành động "có trách nhiệm", nếu như Mỹ vẫn không gia hạn vào phút chót.

Trong cuộc điện đàm với Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Putin nói rằng Nga "sẽ hành động một cách thận trọng và có trách nhiệm" sau khi hiệp ước hết hạn, trợ lý Điện Kremlin Yuri Ushakov cho biết.

Moscow vẫn "sẵn sàng tìm kiếm các phương thức đối thoại và đảm bảo ổn định chiến lược", ông Ushakov nói.