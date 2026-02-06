Chiến sự Ukraine ngày 1.443: Ukraine dùng tên lửa tầm xa tấn công đất Nga?

Không quân Ukraine cáo buộc Nga đã phóng 2 tên lửa đạn đạo và 183 máy bay không người lái (UAV) vào Ukraine trong đêm 4.2 và rạng sáng 5.2. Không quân Ukraine tuyên bố hệ thống phòng không đã bắn hạ 156 chiếc UAV trong số đó, theo Reuters.

Binh sĩ Ukraine chuẩn bị khai hỏa pháo tự hành 2S1 Gvozdika về phía binh sĩ Nga, gần thị trấn tiền tuyến Chasiv Yar thuộc vùng Donetsk (Ukraine) ngày 18.1 Ảnh: Reuters

Thị trưởng Kyiv Vitali Klitschko thông báo 2 người bị thương trong một vụ tấn công bằng UAV của Nga trong đêm 4.2 và rạng sáng 5.2.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga ngày 5.2 tuyên bố trong vòng 24 giờ, máy bay tác chiến/chiến thuật, UAV tấn công, lực lượng tên lửa và pháo binh của Nga đã tấn công các cơ sở hạ tầng giao thông và năng lượng do quân đội Ukraine sử dụng, các địa điểm lắp ráp, lưu trữ và phóng UAV tầm xa, kho đạn dược, và cả các khu vực triển khai tạm thời của các lực lượng vũ trang Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài tại 148 địa điểm.

Bộ Quốc phòng Nga còn tuyên bố trong vòng 24 giờ, Ukraine đã mất hơn 1.305 binh sĩ dọc theo chiến tuyến, và hệ thống phòng không Nga đã đánh chặn 381 UAV của Ukraine, 9 quả rốc két thuộc hộ thống rốc két pháo binh cơ động cao (HIMARS, do Mỹ sản xuất).

Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, hệ thống phòng không nước này đã bắn hạ 95 UAV do Ukraine phóng vào 4 tỉnh của Nga, bán đảo Crimea và trên biển Azov trong đêm 4.2 và rạng sáng 5.2.

Ngoài ra, trung tâm ứng phó khủng hoảng tỉnh Belgorod của Nga vào chiều 5.2 thông báo trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng trong 24 giờ, quân đội Ukraine đã tấn công tỉnh Belgorod bằng hơn 115 UAV và hơn 20 loại vũ khí.

Tỉnh trưởng Alexander Khinshtein của tỉnh Kursk thuộc Nga cũng cáo buộc quân đội Ukraine nã pháo vào tỉnh Kursk 16 lần trong 24 giờ, và lực lượng phòng không đã bắn hạ 27 UAV của Ukraine trong tỉnh, theo TASS. Đến tối 5.2 chưa có thông tin về phản ứng của Nga cũng như Ukraine đối với cáo buộc hay tuyên bố của bên kia.

Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine ngày 5.2 thông báo trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng lực lượng vũ trang Ukraine đã thực hiện một loạt cuộc tấn công vào sân bay Kapustin Yar ở tỉnh Astrakhan của Nga trong suốt tháng 1, theo trang tin The Kyiv Independent.

"Dựa trên thông tin hiện tại... một phần các tòa nhà đã bị hư hại ở các mức độ khác nhau, một trong những nhà chứa máy bay bị hư hại đáng kể", Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine khẳng định.

Tên lửa Flamingo do Ukraine sản xuất trong một cuộc thử nghiệm Ảnh: Chụp màn hình Kyivindependent.com

Sân bay Kapustin Yar là một sân bay được xây dựng thời Liên Xô, từ lâu đã đóng vai trò là trung tâm của chương trình tên lửa đạn đạo của Nga. Trong tháng 1, Không quân Ukraine khẳng định Nga đã phóng một tên lửa bội siêu thanh Oreshnik từ bãi phóng ở Kapustin Yar, theo Reuters.

Cũng theo Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine, các cuộc tấn công trên được tiến hành bằng vũ khí tấn công tầm xa do Ukraine sản xuất, cụ thể là FP-5 Flamingo.

Flamingo là tên lửa hành trình được quảng cáo có tầm bắn khoảng 3.000 km, có khả năng mang đầu đạn 1.000 kg, và được sản xuất ở Ukraine với tốc độ 8 quả/ngày. Tuy nhiên, bằng chứng về các cuộc tấn công thành công tương đối khan hiếm, khiến nhà sản xuất Fire Point luôn bị giám sát chặt chẽ, theo The Kyiv Independent.

Đến tối 5.2 chưa có thông tin về phản ứng từ phía Nga.

Nga, Ukraine trao trả hơn 300 tù binh

Ukraine và Nga đã kết thúc ngày đàm phán thứ hai do Mỹ làm trung gian tại Abu Dhabi hôm 5.2, nhất trí về một cuộc trao đổi tù binh lớn, theo Reutters dẫn lời các quan chức.

Đặc phái viên Steve Witkoff của Tổng thống Mỹ Donald Trump cho hay các phái đoàn từ Mỹ, Ukraine và Nga đã nhất trí trao đổi 314 tù binh.

Hãng thông tấn RIA sau đó dẫn thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga cho hay Nga và Ukraine mỗi bên trao trả 157 tù binh. Đây là cuộc trao trả tù binh đầu tiên giữa hai bên trong 5 tháng qua.

"Mặc dù vẫn còn nhiều việc phải làm, những bước tiến như thế này cho thấy sự tham gia ngoại giao bền vững đang mang lại kết quả cụ thể và thúc đẩy nỗ lực chấm dứt xung đột ở Ukraine", ông Witkoff thông báo trên mạng xã hội X, mô tả các cuộc đàm phán hòa bình mới là "chi tiết và hiệu quả".

Vào cuối ngày 4.2, nhà đàm phán hàng đầu của Ukraine là ông Rustem Umerov đã ca ngợi ngày thảo luận đầu tiên là "có ý nghĩa và hiệu quả, tập trung vào các bước cụ thể và giải pháp thực tiễn".

Đến ngày 5.2, đặc phái viên Nga Kirill Dmitriev nói rằng đã có tiến triển và những chuyển biến tích cực.

