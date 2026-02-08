Chiến sự Ukraine ngày 1.445: Rộ tin Nga đề nghị hợp tác 12.000 tỉ USD với Mỹ

Lưới điện Ukraine chịu thiệt hại nặng

Công ty điện lực quốc gia Ukraine (Ukrenergo) ngày 7.2 cho biết đợt tấn công quy mô lớn của quân đội Nga vào các cơ sở năng lượng đã gây ra tình trạng mất điện trên khắp cả nước.

“Do những thiệt hại, hầu hết khu vực ở Ukraine đều phải áp dụng biện pháp cắt điện khẩn cấp. Công tác khôi phục sẽ bắt đầu ngay khi tình hình an ninh cho phép”, AFP dẫn thông báo từ Ukrenergo.

Các quan chức Ukraine cáo buộc Moscow cố tình nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng năng lượng, gây ra tình trạng mất điện diện rộng, khiến hàng trăm ngàn cư dân không có điện chiếu sáng và sưởi ấm vào mùa đông.

Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Denys Shmyhal cho biết Kyiv đã yêu cầu sự trợ giúp khẩn cấp từ Ba Lan sau khi Nga tấn công các nhà máy điện Burshtynska và Dobrotvirska ở miền tây Ukraine.

Một tòa nhà tại Kyiv, Ukraine bốc cháy trong ngày 7.2 ẢNH: REUTERS

Các quan chức khu vực báo cáo các cuộc tấn công trên khắp Ukraine trong ngày 7.2, bao gồm cả các tỉnh phía tây, vốn cách xa chiến tuyến giao tranh. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói Nga đã phóng khoảng 400 máy bay không người lái (UAV) và 40 tên lửa trong cuộc tấn công rạng sáng 7.2, nhằm vào các cơ sở năng lượng của Ukraine.

Theo Kyiv Post, do những thiệt hại hạ tầng nghiêm trọng ở thủ đô Kyiv của Ukraine, dự báo thành phố chỉ có thể được cấp điện 4 - 6 tiếng mỗi ngày trong suốt tháng 2.

Các cuộc không kích diễn ra trong bối cảnh đàm phán Nga - Ukraine hồi giữa tuần không thu về nhiều đột phá. Trong ngày 7.2, Tổng thống Zelensky cho biết Mỹ đã mời phái đoàn Nga và Ukraine đến Mỹ dự vòng đàm phán tiếp theo, sau 2 cuộc gặp gần nhất diễn ra tại Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE). Ông Zelensky nêu thêm Washington muốn xung đột Nga - Ukraine chấm dứt vào tháng 6.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky họp trực tuyến với các quan chức Ukraine ngày 7.2 ẢNH: TÀI KHOẢN X TỔNG THỐNG ZELENSKY

Nga đạt bước tiến ở Kharkiv

Trong ngày 7.2, Hãng thông tấn RIA dẫn tuyên bố từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng Moscow đã kiểm soát thêm khu định cư Chuhunivka ở tỉnh Kharkiv của Ukraine.

Quân đội Nga thông tin thêm đã đánh chặn 82 UAV Ukraine ở hơn 10 tỉnh, trong đó bắn hạ nhiều chiếc tại tỉnh Volgograd, Bryansk, Rostov và Saratov. Giới chức Nga cũng thông báo về một vụ hỏa hoạn tại cơ sở công nghiệp ở tỉnh Tver, song không ghi nhận thương vong.

Trong khi đó, lực lượng Ukraine ngày 7.2 tuyên bố đã đánh trúng nhà máy được Nga sử dụng để cung cấp nhiên liệu cho tên lửa tại tỉnh Tver.

"Ngay cả việc tạm ngừng hoạt động cũng làm phức tạp quá trình sản xuất nhiên liệu tên lửa và làm giảm khả năng duy trì cường độ pháo kích vào các thành phố của chúng ta từ phía Nga”, Cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine ra tuyên bố. Ngoài ra, Kyiv nêu thêm đã đánh trúng kho dầu Balashovo của Nga ở tỉnh Saratov.

Nga và Ukraine không bình luận về tuyên bố của đối thủ. Hai bên cũng thường phủ nhận tấn công dân thường và hạ tầng dân sự.

Truyền thông Ukraine ngày 7.2 đưa tin trong cuộc họp báo hôm 6.2, Tổng thống Volodymyr Zelensky tiết lộ tình báo Ukraine đã nắm được thông tin về một dự thảo sáng kiến hợp tác kinh tế lớn giữa Mỹ và Nga, có trị giá đến 12.000 tỉ USD.

Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 6.2 gặp gỡ đại diện các cơ quan báo chí tại văn phòng ở Kyiv ẢNH: AFP

Theo nhà lãnh đạo Ukraine, Nga đã đề xuất với Mỹ một dự án hợp tác, mang tên không chính thức là “gói Dmitriev”, được đặt theo tên ông Kirill Dmitriev, Đặc phái viên của Tổng thống Nga về hợp tác đầu tư và kinh tế với nước ngoài. Ông Dmitriev trước đây cũng thường nằm trong danh sách đoàn đàm phán cấp cao của Nga trong các cuộc gặp quan chức Mỹ và Ukraine.

“Thỏa thuận được cho là gói hợp tác kinh tế giữa Mỹ và Nga có trị giá khoảng 12.000 tỉ USD. Chúng tôi đang nghe nói về khả năng ký kết các văn kiện song phương như vậy giữa hai nước trên”, Ukrainska Pravda dẫn lời ông Zelensky.

Tổng thống Ukraine nêu thêm có nhiều dấu hiệu cho thấy vấn đề Ukraine được nêu ra trong các điều khoản mà Washington và Moscow đàm phán. Ông Zelensky khẳng định chính quyền Kyiv sẽ không ủng hộ bất kỳ thỏa thuận nào mà Ukraine không tham gia đàm phán.

Giới chức Mỹ và Nga chưa phản hồi về thông tin đàm phán thỏa thuận kinh tế 12.000 tỉ USD như ông Zelensky đề cập.