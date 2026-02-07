Hé lộ kết quả hòa đàm Ukraine

Kết quả cụ thể nhất sau vòng đàm phán vừa kết thúc vào ngày 5.2 giữa Nga và Ukraine do Mỹ làm trung gian tại Abu Dhabi (UAE) đó chính là cuộc trao đổi tù binh - tù nhân đầu tiên giữa hai bên xung đột trong 5 tháng qua. Theo đó, mỗi bên nhận lại 157 người, hầu hết bị bắt từ đầu chiến sự, theo Reuters.

Nút thắt khó gỡ

Những nội dung cụ thể của vòng đàm phán không được công bố. Sau ngày họp thứ nhất 4.2, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết danh sách các vấn đề mở đã được rút ngắn đáng kể nhưng tin xấu là những vấn đề còn lại đều là nội dung khó khăn nhất.

Tù binh Nga được đưa về nước trong đợt trao đổi mới nhất Ảnh: AP

Theo tờ The Wall Street Journal, phía Ukraine nói rằng phần lớn thời gian đàm phán tập trung vào cách thực hiện thỏa thuận ngừng bắn, gồm cách giám sát vi phạm. Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho hay kế hoạch hòa bình 20 điểm mà Kyiv bàn bạc với Washington còn 2 điểm chưa thống nhất, đó là ai sẽ kiểm soát các vùng hiện do Ukraine giữ tại Donbass và vùng do Nga giữ quanh nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia.

Nga muốn Ukraine rút hết quân khỏi toàn bộ Donbass, trong khi Kyiv phản đối và muốn đóng băng xung đột dọc tiền tuyến hiện nay, đồng thời đòi lại nhà máy Zaporizhzhia. Hôm qua 6.2, ông Zelensky khẳng định Ukraine muốn đối thoại để chấm dứt chiến sự nhưng nhấn mạnh phải nhận được cam kết an ninh mạnh mẽ từ các bên, gồm Mỹ, để đảm bảo Nga không tấn công tiếp. Hãng TASS dẫn nguồn thạo tin tại Abu Dhabi cho biết Ukraine muốn kẹp vào thỏa thuận hòa bình một cơ chế đảm bảo quân Nga không tiến vào TP.Odessa ở Biển Đen.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói còn quá sớm để đánh giá kết quả đàm phán dù Đặc phái viên Nga Kirill Dmitriev cho hay đã có những tiến triển và chuyển động tích cực.

Chiến sự tiếp diễn

Trong cuộc điều trần tại Thượng viện Mỹ ngày 5.2, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent nói rằng khả năng Mỹ cấm vận thêm đối với Nga còn tùy thuộc vào kết quả đàm phán. Trước đó, ông hé lộ ý định cấm vận đội tàu bị cáo buộc giúp Moscow né tránh cấm vận, bước đi mà Nhà Trắng chưa thực hiện từ khi Tổng thống Donald Trump tái nhậm chức. Ông Bessent cho rằng chính lệnh cấm vận của Mỹ đối với các hãng dầu khí lớn Rosneft và Lukoil đã buộc Nga ngồi vào bàn đàm phán.

Bất chấp sức ép từ Nhà Trắng và nỗ lực đối thoại, chiến sự vẫn tiếp diễn. Hôm qua, các quan chức Nga tố cáo quân đội Ukraine phóng tên lửa, rốc két và máy bay không người lái (UAV) về phía các tỉnh gần biên giới như Belgorod, Bryansk và Oryol, gây thiệt hại nhiều cơ sở hạ tầng và cúp điện. Ukraine chưa bình luận về cáo buộc này. Cùng ngày, Nga phóng tên lửa và UAV sang lãnh thổ Ukraine vào giờ cao điểm buổi sáng, theo trang The Kyiv Independent. Chưa rõ thông tin thiệt hại cũng như phản ứng của Moscow. Cũng trong hôm qua, trung tướng Vladimir Alekseev, Phó tổng cục trưởng thứ nhất Tổng cục Tình báo quân đội Nga, bị một tay súng bắn nhiều phát bên ngoài nhà riêng tại Moscow. Tay súng bỏ trốn trong khi ông Alekseev được đưa đi cấp cứu. Cơ quan điều tra Nga đang truy tìm hung thủ.

