Ukraine nói bắn tên lửa tầm xa vào bãi phóng tên lửa Oreshnik của Nga
Video Thế giới

Trúc Huỳnh
06/02/2026 18:20 GMT+7

Bộ Tổng tham mưu Ukraine nói một cuộc tập kích bằng tên lửa FP-5 Flamingo do nước này tự phát triển đã gây thiệt hại cho một trung tâm quan trọng của chương trình tên lửa đạn đạo liên lục địa của Nga.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine viết trong một bài đăng ngày 5.2 trên Telegram rằng quân đội nước này đã thực hiện một loạt các cuộc tấn công vào sân bay Kapustin Yar ở tỉnh Astrakhan của Nga trong suốt tháng 1.

Theo bài đăng, cuộc tấn công đã gây thiệt hại cho một trung tâm quan trọng của chương trình tên lửa đạn đạo liên lục địa của Nga và làm hư hại một nhà chứa máy bay cũng như các cơ sở hạ tầng khác.

Được xây dựng thời Liên Xô, sân bay Kapustin Yar từ lâu đã đóng vai trò trung tâm trong chương trình tên lửa đạn đạo của Nga. Trong tháng 1, không quân Ukraine xác nhận Nga đã phóng một tên lửa đạn đạo Oreshnik từ bãi phóng ở Kapustin Yar để tấn công tỉnh Lviv ở miền tây Ukraine. Tên lửa này chủ yếu vẫn mang tính thử nghiệm.

Ukraine tấn công bãi phóng tên lửa Oreshnik của Nga bằng tên lửa Flamingo - Ảnh 1.

Tên lửa FP-5 Flamingo

ẢNH: DEFENSE EXPRESS

Cũng theo Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine, cuộc tập kích của lực lượng Kyiv vào sân bay Kapustin Yar được tiến hành bằng vũ khí tấn công tầm xa do Ukraine sản xuất, cụ thể là FP-5 Flamingo.

Đến tối 5.2 chưa có thông tin về phản ứng từ phía Nga.

Flamingo là tên lửa hành trình được quảng cáo có tầm bắn khoảng 3.000 km, có khả năng mang đầu đạn 1.000 kg, và được sản xuất ở Ukraine với tốc độ 8 quả/ngày.

Bộ Tổng tham mưu đã báo cáo một số cuộc tấn công vào lãnh thổ do Nga kiểm soát là do tên lửa Flamingo thực hiện. Tuy nhiên, bằng chứng về các cuộc tấn công thành công tương đối khan hiếm, khiến nhà sản xuất loại tên lửa này là công ty Fire Point luôn bị giám sát chặt chẽ.

Theo báo The Kyiv Independent, Cục Chống tham nhũng Quốc gia Ukraine đang điều tra Fire Point khi Tổng thống Volodymyr Zelensky tìm cách thông qua quy định luật đặt cục này dưới sự kiểm soát của tổng công tố do ông bổ nhiệm.

