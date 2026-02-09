Chiến sự Ukraine ngày 1.446: Ukraine thúc giục tăng tốc hòa đàm, chỉ tin ông Trump

Xe tăng Nga hoạt động tại vùng chiến dịch đặc biệt ảnh: bộ quốc phòng nga

Tình hình chiến sự ngày 8.2

Bộ Quốc phòng Nga hôm 8.2 cho biết trong 24 giờ trước đó, các hệ thống phòng không nước này đã bắn hạ 27 rốc két HIMARS do Mỹ sản xuất, 3 tên lửa tầm xa Neptune của Ukraine và 42 thiết bị bay không người lái (UAV) cánh cố định.

Cùng ngày, lực lượng Nga cũng kiểm soátthành công khu định cư Sidorovka thuộc Sumy và Glushkovka thuộc Kharkiv của Ukraine, theo TASS.

Bộ Quốc phòng Nga đồng thời ước tính lực lượng Ukraine trong ngày đã tổn thất 1.105 binh sĩ ở vùng chiến dịch quân sự đặc biệt.

Ukraine chưa bình luận về thông tin trên.

Tình báo Ukraine hé lộ tin Nga đề xuất với Mỹ gói hợp tác 12.000 tỉ USD

Trong khi đó, Thống đốc Alexander Bogomaz tại tỉnh Bryansk của Nga nói rằng phía Ukraine dùng tên lửa tầm xa Neptune và rốc két HIMARS tấn công tỉnh này, khiến 2 người bị thương và làm gián đoạn lưới điện ở một số khu vực

Ukraine cũng chưa bình luận về diễn biến ở Bryansk. Tuy nhiên, Kyiv Post dẫn lời một lực lượng thân Ukraine tuyên bố vô hiệu hóa thành công một hạng mục quan trọng trong hạ tầng thông tin liên lạc quân sự của Nga tại tỉnh Belgorod. Hậu quả là phía Nga xảy ra tình trạng gián đoạn khả năng phối hợp tác chiến, giám sát và tác chiến điện tử của quân đội ở khu vực gần biên giới với Ukraine. Nga chưa bình luận về thông tin đó.

Cảnh sát Ukraine canh gác trong quá trình sơ tán người dân khỏi làng Tavriiske và Yurkivka (Zaporizhzhia) trước đà tiến của quân Nga ảnh: reuters

Nga gần đây đạt tiến triển ở Zaporizhzhia

Cũng trong ngày 8.2, TASS dẫn lời chuyên gia quân sự Nga Andrey Marochko nhận định quân đội Nga trong tuần thứ hai liên tiếp đã đạt nhiều thành công nhất tại Zaporizhzhia và khu vực phía tây Donetsk.

"Nếu thảo luận về thành công của lực lượng Nga, bất chấp điều kiện thời tiết khắc nghiệt với nhiệt độ hạ xuống -30 độ C và gió mạnh làm hạn chế tầm nhìn gần tuyến giao tranh, các binh sĩ Nga tiếp tục phát huy thành công hầu như dọc theo toàn chiến tuyến. Họ đạt kết quả tốt nhất tại Zaporizhzhia và phía tây Donetsk", theo ông Marochko.

Trong tuần qua, lực lượng Nga tiếp tục giao tranh tại Konstantinovka và Krasny Liman ở Donetsk, cũng như tại Kupyansk thuộc tỉnh Kharkiv.

Đồng thời, quân đội Nga cũng tiếp tục mở rộng vùng đệm an ninh tại tỉnh Sumy của Ukraine.

Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha thông tin về diễn biến mới nhất của hòa đàm với Nga ảnh: reuters

Ukraine cần ông Trump để chốt được thỏa thuận với Nga

Trong lúc chiến sự tiếp diễn trên các tiền tuyến, Reuters dẫn lời Ngoại trưởng Sybiha tại văn phòng ở thủ đô Kyiv, gần sông Dnipro, nhận định: "Chỉ có ông Trump mới có thể chấm dứt cuộc chiến".

Từ kế hoạch hòa bình 20 điểm đóng vai trò nền tảng cho các cuộc đàm phán gần đây, chỉ còn vài điểm chưa được giải quyết, ông Sybiha cho biết. "Vấn đề nhạy cảm nhất và khó khăn nhất cần phải được xử lý ở cấp lãnh đạo", Ngoại trưởng Ukraine nhấn mạnh.

Trong những vấn đề then chốt, chẳng hạn như lãnh thổ, cả Nga và Ukraine đều tồn tại khoảng cách khá xa. Nga tiếp tục yêu cầu Ukraine rút khỏi phần 20% diện tích còn lại của vùng Donetsk ở miền đông mà Nga đến nay vẫn chưa kiểm soát được sau nhiều năm giao tranh. Kyiv từ chối.

Về phần mình, Ukraine cũng yêu cầu quyền kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia hiện do Nga quản lý.

Kyiv đang tập trung vào việc giành được các bảo đảm an ninh từ phương Tây nhằm ngăn chặn nguy cơ Nga tiếp tục gây hấn trong tương lai sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực.

Ông Sybiha cho biết Mỹ xác nhận với Ukraine rằng Washington đang chuẩn bị đưa các bảo đảm an ninh ra Quốc hội phê chuẩn. Nhà Trắng cũng hứa cung cấp một bệ đỡ an ninh để hỗ trợ thỏa thuận hòa bình, dù lính Mỹ sẽ không có mặt ở Ukraine.

Cũng theo ngoại trưởng, một số nội dung trong các cuộc thảo luận có thể ảnh hưởng đến chủ quyền hoặc an ninh của Ukraine, và Kyiv sẽ không ủng hộ bất kỳ thỏa thuận nào được ký kết mà thiếu sự tham gia của mình trong quá trình đàm phán.