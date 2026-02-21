Chiến sự Ukraine ngày 1.458: Xung đột mở ra mô hình chiến tranh hiện đại; đổ lỗi lẫn nhau về đàm phán

Tướng Nga nói về chiến dịch quân sự Ukraine

Sức mạnh chiến đấu và quân số của các binh chủng thuộc Quân khu Leningrad và Moscow đang được tăng cường để củng cố lực lượng dọc biên giới phía tây của Nga giáp Ukraine, theo lời tướng Sergey Rudskoy, Cục trưởng Cục Tác chiến chính kiêm Phó tổng tham mưu trưởng thứ nhất của Các lực lượng vũ trang Nga.

"Để tăng cường khả năng chiến đấu của lực lượng tác chiến quy ước, chủ yếu dọc biên giới phía tây, sức mạnh chiến đấu và quân số của các binh chủng thuộc Quân khu Leningrad và Moscow đang được tăng cường", ông Rudskoy nói trong một cuộc phỏng vấn với báo Krasnaya Zvezda.

Hòa đàm kết thúc sau 2 giờ, Ukraine cáo buộc Nga cố tình trì hoãn

Theo ông, việc trang bị các trang thiết bị quân sự hiện đại cho lực lượng tác chiến quy ước vẫn là ưu tiên. Các binh sĩ tiếp tục nhận được các loại vũ khí đã được chứng minh hiệu quả, được nâng cấp dựa trên kinh nghiệm từ chiến dịch quân sự đặc biệt.

Ông Rudskoy cho hay Bộ Tổng tham mưu đang phân tích việc sử dụng vũ khí chính xác cao của Ukraine để tìm giải pháp đối phó với các đợt tấn công sâu trong lãnh thổ Nga.

Mặt khác, vị tướng 3 sao cho biết chiến dịch của Nga tại Ukraine đã tạo ra những mô hình mới trong chiến tranh hiện đại. "Kinh nghiệm từ chiến dịch quân sự đặc biệt đã mở ra những xu hướng mới trong chiến tranh hiện đại. Trước hết, đó là sự gia tăng đáng kể việc sử dụng các hệ thống robot trên không, trên biển và trên bộ", ông Rudskoy nói.

Quân nhân Ukraine nã pháo về phía lực lượng Nga tại tỉnh Kharkiv (Ukraine) ngày 18.2 ẢNH: AP

Vị tướng lưu ý rằng, ngoài hỏa lực, phạm vi ứng dụng của các hệ thống robot đang được mở rộng trong các nhiệm vụ trinh sát, tác chiến phản pháo, rải thủy lôi, vận chuyển đạn dược và vật tư ra tiền tuyến, cũng như sơ tán thương binh khỏi chiến trường.

Cũng trong cuộc phỏng vấn, ông Rudskoy nhắc đến cái chết của các tướng lĩnh cấp cao Nga trong năm qua trong những vụ đánh bom xe, gồm trung tướng Yaroslav Moskalik, Phó cục trưởng Tác chiến chính và trung tướng Fanil Sarvarov, Cục trưởng Huấn luyện tác chiến.

Ông Rudskoy nói rằng hai vị tướng đã thiệt mạng sau các hoạt động của Kyiv và gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình và đồng nghiệp "trước mất mát không thể bù đắp này".

Ông nhấn mạnh rằng với sự ra đi của các vị tướng, quân đội Nga "đã mất đi những người chuyên nghiệp thực thụ, những người đồng đội trung thành và những người yêu nước chân chính". "Tên tuổi của họ sẽ mãi được ghi dấu trong lịch sử của đơn vị chúng ta. Chúng tôi chắc chắn sẽ thực hiện tất cả các ý tưởng và sáng kiến của các tướng Moskalik và Sarvarov và sử dụng chúng để giải quyết các vấn đề đang phải đối mặt không chỉ ở Cục Tác chiến mà còn ở toàn bộ lực lượng vũ trang cả nước", ông nói.

Ông Moskalik thiệt mạng trong vụ nổ bom xe tại Balashikha, vùng Moscow vào tháng 4.2025. Vào tháng 12 cùng năm, ông Sarvarov cũng thiệt mạng trong vụ việc tương tự ở Moscow. Nga đã bắt giữ 2 công dân nước này, trong đó một người bị tuyên án chung thân, trong vụ ám sát ông Moskalik. Vụ còn lại còn đang điều tra nhưng Moscow nghi ngờ có sự liên quan của tình báo Ukraine.

Kyiv không bình luận về các vụ việc trên.

Nga chặn 149 UAV Ukraine

Ngày 20.2, Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã ngăn chặn và phá hủy 149 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine trên các vùng lãnh thổ và tại bán đảo Crimea, theo TASS.

Tại thành phố Sevastopol thuộc Crimea, 16 UAV bị bắn hạ. Một người đàn ông thiệt mạng và một phụ nữ bị thương tại đó do trúng mảnh vỡ UAV. Có đến 57 UAV bị hạ tại tỉnh Bryansk.

Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cùng ngày nói đã tấn công nhiều sở chỉ huy quân sự và trung tâm hậu cần của Nga trên các vùng lãnh thổ bị Moscow kiểm soát tại tỉnh Zaporizhzhia, Kherson, Luhansk và Crimea. Hai nhà kho hậu cần tại Crimea bị đánh trúng. Ukraine đang xác minh mức độ thiệt hại sau đợt tấn công này.

Ở chiều ngược lại, Kyiv nói các đợt tấn công của Nga làm ít nhất 9 người thiệt mạng trên khắp Ukraine trong vòng 24 giờ. Không quân Ukraine nói Nga đã phóng 1 tên lửa đạn đạo Iskander-M và 128 UAV. Lực lượng phòng không bắn hạ 107 UAV.

Nga còn tấn công hạ tầng dầu mỏ và khí đốt tại tỉnh Poltava, gây thiệt hại cho công ty dầu khí nhà nước Naftogaz.

Nga và Ukraine không bình luận về thông tin của nhau nhưng lâu nay khẳng định không tấn công dân thường.

Đàm phán bế tắc, các bên đổ lỗi nhau

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 20.2 nói chưa thể xác định thời gian và địa điểm cho vòng đàm phán hòa bình kế tiếp với Ukraine. Câu trả lời được đưa ra sau khi TASS dẫn nguồn tin cho rằng vòng đàm phán tiếp theo sẽ diễn ra tại Geneva với sự tham gia của phái đoàn Nga, Ukraine và Mỹ, sớm nhất là vào tuần sau.

Vòng đàm phán gần nhất giữa 3 bên tại Geneva diễn ra vào ngày 17 - 18.2. Trưởng phái đoàn Nga Vladimir Medinsky miêu tả đàm phán khó khăn nhưng chuyên nghiệp. Trước đó, ba bên đối thoại lần đầu tiên vào ngày 23 - 24.1 tại Abu Dhabi (UAE) và lần hai từ 4 - 5.2.

Cuộc đàm phán gần nhất kết thúc nhưng chưa đạt được đột phá về các vấn đề chính như ngừng bắn hay lãnh thổ.

Phái đoàn Nga, Mỹ và Ukraine tại vòng đàm phán ngày 17.2 tại Geneva (Thụy Sĩ) hôm 17.2 ẢNH: AP

Cố vấn tổng thống Ukraine Dmytro Lytvyn cho biết Kyiv muốn khôi phục đối thoại sớm, có thể ngay trong tháng 2 này. "Nhưng rõ ràng điều đó không chỉ phụ thuộc vào Ukraine", ông Lytvyn nói, theo trang The Kyiv Independent.

Tổng thống Volodymyr Zelensky khẳng định Ukraine sẵn sàng nhượng bộ thực chất nhưng sẽ không chấp nhận những điều kiện gây ảnh hưởng đến chủ quyền.

Trong cuộc phỏng vấn với Kyodo News được đăng tải ngày 20.2, ông Zelensky nói rằng lập trường hiện tại của Ukraine về thỏa thuận ngừng bắn đã là sự nhân nhượng. Ông cho rằng Kyiv sẵn sàng đàm phán dựa trên vị trí tiền tuyến hiện tại mà không rút quân thêm. "Họ đã chiếm gần 20% lãnh thổ của chúng tôi và giờ chúng tôi sẵn sàng đối thoại về hòa bình trên cơ sở của nguyên tắc này", ông Zelensky nói, chỉ trích Nga không đưa ra nhượng bộ thực chất nào.

Trong khi đó, Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga (Thượng viện) Valentina Matviyenko cáo buộc ông Zelensky, với sự chống lưng của các quan chức châu Âu, đang cản trở đàm phán bằng những điều kiện phi thực tế.