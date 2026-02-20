Chiến sự Ukraine ngày 1.457: Tiền tuyến 'đỏ' lửa, Thụy Điển viện trợ thêm cho Kyiv

Lực lượng Ukraine phóng tên lửa ở Donetsk ảnh: afp

Giao tranh tiếp diễn trên các tiền tuyến, Ukraine tấn công vào lãnh thổ Nga

Không quân Ukraine hôm 19.2 ghi nhận 37 đợt tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) từ phía Nga trong vòng 24 giờ, trong đó phía phòng không Ukraine đánh chặn hoặc gây nhiễu thành công 29 chiếc. Tuy nhiên, vẫn có 4 địa điểm trúng tấn công từ UAV Nga, theo Kyiv Independent.

Cũng trong thời gian này, Nga cũng phóng tên lửa đạn đạo vào tỉnh Chernihiv của Ukraine, khiến 1 người bị thương.

Tại Donetsk, ông Vadym Filashkin, người đứng đầu chính quyền quân sự tại khu vực do Ukraine kiểm soát, cho hay các đợt pháo kích của Nga đã bắn vào thị trấn Ray-Oleksandrivka, gây phá hủy khu dân cư dọc theo tiền tuyến.

Còn ở tỉnh Kherson, nơi sông Dnipro chảy ra biển Đen, chính quyền quân sự cho hay 22 địa phương đã bị tấn công, khiến 5 người bị thương.

Dọc theo tiền tuyến lên hướng bắc, phía Nga cũng được cho thực hiện các cuộc tấn công ở Zaporizhzhia.

Cùng ngày, truyền thông Nga và giới chức địa phương cho biết Ukraine đã tấn công một kho dầu tại tỉnh Pskov của Nga và phóng tên lửa vào thành phố Belgorod trong đêm 18 rạng sáng 19.2, gây mất điện tại một số khu vực.

Thành phố nằm cách biên giới đông bắc Ukraine khoảng 34 km.

Những vụ nổ và hỏa hoạn cũng được ghi nhận trong đêm 19.2 tại một kho dầu của thị trấn Velikiye Luki trên địa bàn tỉnh Pskov, và do đơn vị UAV "Alpha" trực thuộc Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) thực hiện.

Cùng ngày, TASS dẫn lời Tỉnh trưởng Alexander Bogomaz của tỉnh Bryansk thuộc Nga, cho biết trong 24 giờ qua, quân đội Nga, các tổ hợp phòng không cơ động và lực lượng đặc nhiệm thuộc Vệ binh Quốc gia đã đánh chặn và tiêu diệt 163 UAV Ukraine trên bầu trời khu vực biên giới Bryansk.

Các công nhân tại nhà máy lọc dầu MOL của Hungary, vốn sử dụng nguồn cung dầu mỏ từ Nga thông qua tuyến Druzhba ảnh: mol

Hungary cân nhắc cắt điện, khí đốt cho Ukraine

Tại buổi họp báo hôm 19.2, Chánh văn phòng Thủ tướng Hungary, ông Gergely Gulyas cho hay nước này đang cân nhắc khả năng cắt nguồn cung cấp điện và khí đốt cho Ukraine nếu Kyiv không khôi phục việc trung chuyển dầu Nga tới nước này qua đường ống Druzhba.

Hungary và Slovakia, 2 thành viên còn lại thuộc Liên minh châu Âu (EU) vẫn sử dụng dầu Nga qua tuyến Druzhba, đang tìm cách đảm bảo nguồn cung bị ngưng trệ từ ngày 27.1.

Phía Ukraine giải thích nguyên nhân là do một cuộc tấn công bằng UAV của Nga đã làm hư hại hạ tầng đường ống.

Hai nước giờ đây buộc phải có kế hoạch sử dụng kho dự trữ dầu quốc gia để tiếp tục vận hành bình thường các nhà máy lọc dầu trong nước.

Hungary và Slovakia cáo buộc Ukraine tìm cách trì hoãn việc nối lại hoạt động của các đường ống vì lý do chính trị. Cả Hungary và Slovakia hiện tiếp tục duy trì quan hệ với Tổng thống Nga Vladimir Putin kể từ Moscow phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine.

"Chúng tôi cũng đang cân nhắc phương án ngừng cung cấp điện và khí đốt cho Ukraine", Reuters dẫn lời Chánh văn phòng Gulyas, thêm rằng Budapest đang phối hợp hành động với Slovakia, trừ khi Ukraine nối lại việc trung chuyển dầu qua tuyến Druzhba.

Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển Pal Jonson ảnh: reuters

Thụy Điển viện trợ thêm 1,4 tỉ USD cho Ukraine

Cùng ngày, Thụy Điển công bố gói viện trợ quân sự trị giá 12,9 tỉ kronor (1,42 tỉ USD) cho Ukraine, bao gồm hệ thống phòng không, UAV, tên lửa tầm xa và đạn dược, Reuters đưa tin.

Khoản lớn nhất trong gói hỗ trợ dùng cho việc mua sắm các hệ thống phòng không tầm ngắn mới sản xuất, trị giá 4,3 tỷ kronor.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Stockholm hôm 19.2, Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển Pal Jonson cho biết nếu tính cả gói hỗ trợ mới, vốn nằm trong khuôn khổ 40 tỉ kronor viện trợ trong năm 2026, tổng viện trợ quân sự của Thụy Điển dành cho Ukraine kể từ khi năm 2022 đã lên đến 103 tỉ kronor.

Trên X, Bộ trưởng Jonson nhấn mạnh trọng tâm của gói viện trợ là nhằm mua sắm các hệ thống phòng không mới sản xuất, trang bị năng lực tầm xa và đạn dược nhằm đáp ứng những nhu cầu tác chiến cấp bách nhất của Ukraine.

Trong một diễn biến khác, Stockholm cùng ngày công bố kế hoạch bảo lãnh cho Ukraine vay 2,5 tỉ kronor từ Ngân hàng Thế giới.