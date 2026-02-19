Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới Quân sự

Triều Tiên công bố pháo phản lực phóng loạt có thể mang đầu đạn hạt nhân

Thụy Miên
Thụy Miên
19/02/2026 07:04 GMT+7

KCNA hôm nay 19.2 đưa tin nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un đã có mặt tại lễ công bố chính thức một hệ thống pháo phản lực phóng loạt cỡ lớn có thể mang đầu đạn hạt nhân.

Triều Tiên công bố pháo phản lực phóng loạt có thể mang đầu đạn hạt nhân- Ảnh 1.

Các hệ thống pháo phản lực phóng loạt 600 mm được trình làng tại Bình Nhưỡng hôm 18.2.2026

ảnh: Reuters/kcna

Tại buổi lễ được tổ chức ngày 18.2, Chủ tịch Kim Jong-un khẳng định dòng pháo phản lực phản lực cỡ 600 mm mới là "độc nhất vô nhị" trên thế giới và cho biết đây là dòng vũ khí phù hợp cho các cuộc tấn công đặc biệt, cụ thể là các sứ mệnh chiến lược. Cụm từ "sứ mệnh chiến lược" thường được phía Triều Tiên dùng để chỉ việc sử dụng vũ khí hạt nhân.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên cho hay hệ thống vũ khí trên nhằm mục đích "răn đe" những đối thủ mà ông không nêu tên. 

Vào thời điểm ông Kim thăm một nhà máy sản xuất tên lửa hồi tháng trước, giới chức và phía chuyên gia Hàn Quốc cho rằng loại vũ khí được sản xuất ở đây có thể được sử dụng nhằm vào lãnh thổ Hàn Quốc.

Thủ đô Seoul của Hàn Quốc nằm cách giới tuyến liên Triều chưa đầy 50 km tại điểm gần nhất.

Trong một diễn biến khác, em gái ông Kim Jong-un là bà Kim Yo-jong vừa lên tiếng "đánh giá cao" cam kết của Hàn Quốc trong việc ngăn chặn các vụ máy bay không người lái (UAV) tái diễn hành vi xâm nhập Triều Tiên.

Hồi tháng 1, Bình Nhưỡng tuyên bố đã bắn hạ một UAV trinh sát, trong một vụ việc có thể đe dọa nỗ lực cải thiện quan hệ liên Triều của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung. Tuần trước, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Chung Dong-young đã bày tỏ vô cùng tiếc nuối về vụ việc.

"Tôi đánh giá cao việc ông Chung Dong-young, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc, chính thức thừa nhận vụ UAV xâm nhập một cách khiêu khích lãnh thổ Triều Tiên, một lần nữa bày tỏ sự lấy làm tiếc và sự sẵn lòng ngăn chặn vụ việc tái diễn", KCNA dẫn lời bà Kim Yo-jong.

Xem thêm bình luận