Thế giới Quân sự

Hải quân Indonesia sắp nhận tàu sân bay

Vi Trân
Vi Trân
17/02/2026 10:20 GMT+7

Indonesia chuẩn bị nhận tàu sân bay đầu tiên, bổ sung đáng kể năng lực cho hải quân nước này.

Tại cuộc họp báo tại trụ sở cảnh sát hải quân ở thủ đô Jakarta hôm 12.2, Tham mưu trưởng Hải quân Indonesia Muhammad Ali bày tỏ hy vọng tàu sân bay đầu tiên của nước này sẽ được đưa về nước trước dịp kỷ niệm thành lập quân đội (ngày 5.10), theo tờ The Straits Times ngày 16.2.

Indonesia sắp nhận tàu sân bay - Ảnh 1.

Tàu sân bay ITS Giuseppe Garibaldi

ẢNH: HẢI QUÂN MỸ

Tàu sân bay mà Indonesia sắp sở hữu là tàu ITS Giuseppe Garibaldi của Ý. Tàu đã được quân đội Ý loại biên vào ngày 1.10.2024 và viện trợ cho Indonesia. Đây sẽ là tàu sân bay đầu tiên, giúp tăng cường năng lực tác chiến của Hải quân Indonesia.

Chuẩn tướng Rico Ricardo Sirait, Cục trưởng Thông tin và Quan hệ công chúng Bộ Quốc phòng Indonesia nói rằng sau khi hoàn tất các thủ tục chuyển giao, chính phủ Indonesia sẽ chi ngân sách để tu sửa tàu để đáp ứng nhu cầu hoạt động của hải quân.

Tàu sân bay ITS Giuseppe Garibaldi do hãng Fincantieri đóng. Theo hãng thông tấn Antara, tàu sân bay này có nhiều điểm tương đồng với 2 tàu chiến mới của Hải quân Indonesia là KRI Brawijaya 320 và KRI Prabu Siliwangi 321, đều do Fincantieri đóng. Những tương đồng được cho là sẽ tạo điều kiện dễ dàng cho việc bảo dưỡng và giúp thủy thủ dễ làm quen.

Indonesia sắp nhận tàu sân bay - Ảnh 2.

Trực thăng và máy bay trên tàu sân bay ITS Giuseppe Garibaldi

ẢNH: HẢI QUÂN MỸ

Tàu sân bay dài 180,2 m, được trang bị động cơ mạnh có thể giúp tàu đạt vận tốc 30 knot (56 km/giờ). Tàu được trang bị nhiều radar gây nhiễu và các loại vũ khí phòng thủ như ống phóng tên lửa phòng không Mk.29 (dùng phóng tên lửa Sea Sparrow.Selenia Aspide), pháo phòng không tầm gần Twin Oto Melara 40L70 DARDO, ống phóng ngư lôi 324 mm và tên lửa chống hạm Otomat Mk.2.

Ông Sirait cho biết chính phủ và quân đội Indonesia đã tuyển chọn và đào tạo quân nhân sẽ hoạt động trên tàu sân bay. Theo tờ The Jakarta Post, người phát ngôn Hải quân Indonesia Tunggul từng nói rằng tàu sân bay này sẽ được triển khai cho các hoạt động quân sự như viện trợ nhân đạo hay cứu nạn, thay vì chiến tranh. Như nhiều người Indonesia, tên của ông Tunggul chỉ có một từ.

