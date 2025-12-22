Tướng Nga thiệt mạng trong vụ đánh bom xe ngay tại Moscow

Ủy ban Điều tra Nga ngày 22.12 thông báo tướng Nga Fanil Sarvatov, Lãnh đạo Cục Huấn luyện tác chiến quân đội thuộc Bộ Tổng tham mưu Nga đã thiệt mạng trong vụ đánh bom xe tại Moscow, theo Reuters.

Hình ảnh được cho là chụp tại hiện trường vụ đánh bom xe ở Moscow (Nga) làm tướng Fanil Sarvatov thiệt mạng

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH EXPRESS

Người phát ngôn Svetlana Petrenko của Ủy ban Điều tra nói với RIA Novosti rằng ông Sarvatov đã qua đời do vết thương quá nặng. Một đoạn video tại hiện trường được công bố cho thấy chiếc xe hơi màu trắng bị hư hại nặng, nằm giữa nhiều chiếc xe khác. Tài xế đi chung xe cũng bị thương nặng.

Ủy ban cho biết đang điều tra nhiều khả năng. Một trong số đó là quả bom được lực lượng đặc nhiệm Ukraine cài đặt.

Ukraine chưa bình luận về vụ việc này.

Theo đài RT, tướng Sarvatov (56 tuổi) là sĩ quan dày dạn kinh nghiệm chiến trường, từng tham gia các hoạt động chống khủng bố ở miền nam Nga vào cuối thập niên 1990, đầu thập niên 2000. Năm 2016, ông được bổ nhiệm lãnh đạo cơ quan phụ trách huấn luyện sĩ quan cấp cao trong các cuộc diễn tập tham mưu và các sự kiện khác. Trước đó, ông từng được triển khai tại Syria.

Hiện trường vụ nổ tại Moscow sáng 22.12 ẢNH: REUTERS

Từ đầu chiến sự Nga - Ukraine, nhiều vụ đánh bom đã xảy ra tại Nga làm các nhân vật nổi bật thiệt mạng, trong đó có một số vị tướng của quân đội. Hồi tháng 4, trung tướng Yaroslav Moskalik, Phó cục trưởng Cục Tác chiến của Bộ Tổng tham mưu Nga, thiệt mạng trong vụ nổ bom xe tại thị trấn Balashikha thuộc vùng Moscow.

Hồi tháng 12.2024, tướng Igor Kirillov, Chỉ huy Lực lượng Bảo vệ Sinh học, Hóa học và Bức xạ của Nga, cùng trợ lý thiệt mạng trong vụ nổ ngay bên ngoài nơi ở tại Moscow. Cơ quan điều tra thông báo một thiết bị nổ được cài trong chiếc xe tay ga điện đậu bên ngoài tòa nhà và phát nổ khi nạn nhân đi qua.

Ông Kirillov thiệt mạng một ngày sau khi Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) chính thức tuyên bố ông là nghi phạm trong một nhiệm vụ tập trung vào báo cáo lực lượng Nga sử dụng vũ khí hóa học chống lại quân đội Ukraine. Nga đã phủ nhận việc sử dụng vũ khí hóa học trên chiến trường.