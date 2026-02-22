Chiến sự Ukraine ngày 1.459: Ukraine tấn công nhà máy Nga, Slovakia ra tối hậu thư?

Không quân Ukraine cáo buộc Nga đã phóng một tên lửa đạn đạo và 120 máy bay không người lái (UAV) trong đêm 20.2 và rạng sáng 21.2, nhắm mục tiêu vào 19 địa điểm ở Ukraine, theo trang tin The Kyiv Independent. Ukraine đã đẩy lùi được 106 UAV, nhưng số còn lại đã đánh trúng mục tiêu.

Mục tiêu chính là tỉnh Odessa, nơi 2 người bị thương sau khi UAV tấn công một số ngôi nhà và một tòa nhà chung cư 4 tầng, theo The Kyiv Independent dẫn lại báo cáo của lực lượng cứu hộ Ukraine ngày 21.2. Cuộc tấn công cũng gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng năng lượng và một nhà kho, cũng như tầng hai của một trường học, theo The Kyiv Independent.

Tổng thống Ukraine nói phản công giành lại hàng trăm km vuông

Ngoài ra, Tỉnh trưởng Ivan Fedorov của tỉnh Zaporizhzhia ở miền nam Ukraine cáo buộc quân đội Nga đã tiến hành một loạt các cuộc không kích vào thành phố Zaporizhzhia và khu vực xung quanh, khiến 7 người bị thương trong đêm.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga ngày 21.2 tuyên bố hệ thống phòng không nước này đã bắn hạ 5 tên lửa tầm xa Flamingo do Ukraine sản xuất, 7 quả rốc két thuộc hệ thống rốc két pháo binh cơ động cao (HIMARS, do Mỹ sản xuất) và 172 UAV trong ngày, theo Hãng tin TASS.

Binh sĩ Ukraine bắn vào một máy bay không người lái của Nga trên tiền tuyến tại một địa điểm không được tiết lộ gần Kostyantynivka thuộc tỉnh Donetsk vào ngày 17.2 Ảnh: AFP

Ngoài ra, Hãng tin RIA ngày 21.2 dẫn thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga cho hay lực lượng Nga đã giành quyền kiểm soát làng Karpivka trong tỉnh Donetsk ở miền đông Ukraine.

Đến tối 21.2 chưa có thông tin về phản ứng từ Nga cũng như Ukraine đối với cáo buộc hay tuyên bố của bên kia. Hai bên trước nay phủ nhận tấn công mục tiêu dân sự.

Ukraine tấn công nhà máy tên lửa nằm sâu trong đất Nga?

Bộ Tổng tham mưu Ukraine ngày 21.2 tuyên bố tên lửa Flamingo do nước này tự sản xuất đã bắn trúng một nhà máy sản xuất tên lửa đạn đạo ở Cộng hòa Udmurtia thuộc Nga, theo Reuters.

Theo quân đội Ukraine, nhà máy này nằm ở thành phố Votkinsk, cách Ukraine khoảng 1.400 km và sản xuất tên lửa đạn đạo liên lục địa và tên lửa đạn đạo tầm ngắn. Quân đội Ukraine còn tuyên bố đã tấn công một nhà máy xử lý khí đốt ở tỉnh Samara của Nga.

Trước đó, vào sáng sớm 21.2, lãnh đạo Udmurtia Alexander Brechalov viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng máy bay không người lái của Ukraine đã gây thiệt hại cho một địa điểm trong tỉnh, theo Reuters.

Ông Brechalov không cung cấp thêm chi tiết về vụ tấn công, nhưng kêu gọi người dân không nên hoảng sợ hoặc lan truyền thông tin chưa được xác nhận.

Binh sĩ Ukraine khai hỏa hệ thống rốc két phóng loạt về phía binh sĩ Nga, gần thành phố tiền tuyến Pokrovsk thuộc tỉnh Donetsk vào ngày 9.2 Ảnh: Reuters

Sân bay ở thành phố chính Izhevsk thuộc Udmurtia và các sân bay ở các thành phố thuộc vùng lân cận đã tạm ngừng hoạt động, theo Reuters dẫn thông báo của cơ quan hàng không dân dụng Rosaviatsiya.

Đến tối 21.2 chưa có thông tin về phản ứng của Nga đối với tuyên bố từ quân đội Ukraine.

Thủ tướng Slovakia ra tối hậu thư cho Ukraine

Thủ tướng Slovakia Robert Fico ngày 21.2 đe dọa sẽ cắt nguồn cung cấp điện khẩn cấp cho Ukraine nếu Kyiv không hành động trong vòng hai ngày để khôi phục việc bơm dầu của Nga sang Slovakia qua lãnh thổ Ukraine, vốn đã bị gián đoạn gần một tháng qua, theo Reuters.

Slovakia và Hungary là hai quốc gia thuộc Liên minh châu Âu vẫn phụ thuộc vào lượng dầu đáng kể của Nga được vận chuyển qua đường ống Druzhba thời Liên Xô qua Ukraine. Cả hai quốc gia này cũng có các nhà lãnh đạo duy trì quan hệ mật thiết với Moscow.

Việc vận chuyển dầu của Nga qua đường ống chính Druzhba đã bị gián đoạn từ ngày 27.1, khi Kyiv cáo buộc một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga đã nhắm vào thiết bị đường ống ở miền tây Ukraine. Slovakia và Hungary đã ngày càng lên tiếng mạnh mẽ hơn để yêu cầu nối lại việc vận chuyển dầu.

Trong khi đó, Slovakia cũng là nguồn cung cấp điện chính cho Ukraine ở châu Âu. Các chuyên gia trong lĩnh vực năng lượng cho hay Slovakia đã cung cấp 18% lượng điện nhập khẩu kỷ lục của Ukraine vào tháng trước.

"Nếu nguồn cung dầu cho Slovakia không được khôi phục vào thứ hai (23.2), tôi sẽ yêu cầu SEPS, công ty cổ phần nhà nước, ngừng cung cấp điện khẩn cấp cho Ukraine", ông Fico viết trên mạng xã hội X.

Ngoài ra, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto ngày 20.2 thông báo trên mạng xã hội X rằng Hungary sẽ chặn khoản vay 90 tỉ euro (106 tỉ USD) của EU dành cho Ukraine cho đến khi Kyiv khôi phục việc vận chuyển dầu đến Hungary qua đường ống Druzhba, theo Reuters.

"Bằng việc chặn vận chuyển dầu đến Hungary qua đường ống Druzhba, Ukraine đã vi phạm Hiệp định Hiệp hội EU-Ukraine, phá vỡ các cam kết của mình với Liên minh châu Âu. Chúng tôi sẽ không khuất phục trước sự đe dọa này", Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto tuyên bố trên X.

Đến tối 21.2 chưa có thông tin về phản ứng từ Ukraine đối với tuyên bố trên của phía Slovakia và Hungary. Ukraine đã đề xuất các tuyến đường thay thế để chuyển dầu đến châu Âu trong lúc công tác sửa chữa đường ống khẩn cấp đang được tiến hành, theo Reuters.

