Tổng thống Ukraine nói phản công giành lại hàng trăm km vuông

"Không thể nói rằng Ukraine đang thua cuộc chiến. Thành thật mà nói, chúng tôi chắc chắn không thua, chắc chắn là vậy. Câu hỏi là liệu chúng tôi có thắng hay không", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói với các nhà báo của AFP tại phủ tổng thống ở thủ đô Kyiv ngày 20.2.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong cuộc trả lời phỏng vấn với AFP ở thủ đô Kyiv ngày 20.2 Ảnh: AFP

Ông Zelensky có phát ngôn như trên khi chỉ còn vài ngày nữa là cuộc xung đột Nga - Ukraine tròn 4 năm (24.2.2022-24.2.2026).

"Cả phía Mỹ và Nga đều nói rằng nếu các bạn muốn xung đột kết thúc vào ngày mai, hãy rút khỏi Donbass", ông Zelensky nói về khu vực Donbass ở miền đông Ukraine, theo AFP.

Các cuộc đàm phán do Mỹ làm trung gian tại Geneva (Thụy Sĩ) hồi đầu tuần này đã không đạt được tiến triển nào về vấn đề then chốt là lãnh thổ trong bất kỳ thỏa thuận nào nhằm chấm dứt cuộc xung đột.

Moscow đã tuyên bố sẽ kiểm soát toàn bộ Donbass bằng vũ lực nếu Kyiv không rút quân, trong khi Tổng thống Nga Vladimir Putin không cho thấy dấu hiệu thỏa hiệp nào đối với các yêu cầu cứng rắn của Moscow để chấm dứt cuộc xung đột.

Trong khi đó, Ukraine vẫn kiểm soát khoảng một phần năm tỉnh Donetsk, một khu vực công nghiệp hóa cao và được phòng thủ kiên cố, trong khi Nga đã kiểm soát gần như toàn bộ tỉnh Luhansk, theo AFP. Hai tỉnh này được gọi chung là vùng Donbass. Ukraine đã nhiều lần bác bỏ việc rút quân khỏi khu vực này, nói rằng động thái như thế chỉ làm cho Nga mạnh dạn hơn.

Cũng trong cuộc trả lời phỏng vấn với AFP hôm 20.2, Tổng thống Zelensky khẳng định Ukraine đang giành được lợi thế trong các cuộc phản công dọc theo chiến tuyến phía nam.

"Tôi sẽ không đi vào quá nhiều chi tiết... nhưng hôm nay tôi có thể chúc mừng quân đội của chúng tôi [...] vì tính đến hôm nay, 300 km2 đã được giải phóng", ông Zelensky nhấn mạnh. Ông không nói rõ trong khoảng thời gian nào và AFP không thể xác minh tuyên bố này.

Các blogger quân sự cho rằng một số thắng lợi đó có thể có được nhờ vào việc gián đoạn kết nối mạng ở khắp mặt trận Ukraine, sau khi tỉ phú Mỹ Elon Musk tắt các thiết bị đầu cuối internet Starlink theo lời kêu gọi từ Kyiv.

Ông Zelensky nói rằng Kyiv đang tận dụng tình hình này, nhưng thừa nhận với AFP rằng lực lượng Ukraine cũng đã gặp phải sự gián đoạn do việc mất mạng.

Ngoài việc yêu cầu nhượng bộ lãnh thổ, Mỹ và Nga đang gây áp lực lên Ukraine để tổ chức bầu cử tổng thống như một phần trong kế hoạch toàn diện của họ cho một thỏa thuận hòa bình, theo AFP. Ông Zelensky nói rằng Nga chỉ đang thúc đẩy một cuộc bầu cử nhanh chóng vì Điện Kremlin muốn loại bỏ ông khỏi quyền lực.

Trong suốt cuộc xung đột, nhà lãnh đạo Ukraine đã bác bỏ khả năng tổ chức bầu cử, vì hàng triệu người Ukraine đã buộc phải di cư ra nước ngoài do giao tranh, hoặc đang sống ở những vùng lãnh thổ bị Nga kiểm soát.

Tổng thống Ukraine viện dẫn những trở ngại trong việc tổ chức bất kỳ cuộc bỏ phiếu nào khi giao tranh vẫn đang diễn ra, đặc biệt là ở các thị trấn và thành phố đang bị Nga ném bom. Ông Zelensky cũng cho hay ông chưa quyết định liệu mình có tranh cử trong một cuộc bầu cử tương lai hay không.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng từ phía Nga đối với phát ngôn mới của Tổng thống Zelensky.