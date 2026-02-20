Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới Quân sự

Mỹ điều chiến đấu cơ ngăn chặn nhiều máy bay quân sự Nga

Vi Trân
Vi Trân
20/02/2026 12:56 GMT+7

Mỹ đã triển khai chiến đấu cơ ứng phó sau khi phát hiện nhiều máy bay quân sự Nga hoạt động gần Alaska trong ngày 19.2.

Bộ Chỉ huy phòng thủ không gian Bắc Mỹ (NORAD) ngày 19.2 thông báo đã phát hiện và theo dõi nhiều máy bay quân sự Nga hoạt động trong Vùng nhận diện phòng không (ADIZ) Alaska.

Các máy bay của Nga gồm 2 chiếc oanh tạc cơ chiến lược Tu-95, 2 tiêm kích Su-35 và 1 máy bay chỉ huy và cảnh báo sớm A-50.

Mỹ điều chiến đấu cơ ngăn chặn máy bay quân sự Nga gần Alaska - Ảnh 1.

Tiêm kích F-16 của Mỹ (dưới) ngăn chặn oanh tạc cơ Tu-95 của Nga tại biển Bering hồi tháng 7.2025

ẢNH: BỘ CHIẾN TRANH MỸ

NORAD đã điều động 2 tiêm kích F-16, 2 tiêm kích F-35, 1 máy bay chỉ huy và cảnh báo sớm E-3 cùng 4 máy bay tiếp nhiên liệu trên không KC-135 để ngăn chặn, nhận diện và hộ tống đội bay Nga cho đến khi rời khỏi ADIZ Alaska.

Theo NORAD, các máy bay quân sự Nga vẫn ở trong không phận quốc tế và chưa đi vào không phận Mỹ hay Canada. Hoạt động này của Nga tại ADIZ Alaska được cho là diễn ra thường xuyên và không bị coi là mối đe dọa.

NORAD có một mạng lưới phòng thủ đa tầng tại khu vực, gồm các vệ tinh, radar mặt đất và trên máy bay, máy bay chiến đấu. Mạng lưới này được thiết kế để phát hiện và theo dõi máy bay, báo cáo hành động phù hợp.

Nga chưa bình luận về những thông tin trên.

Vào tháng 9.2025, Mỹ cũng điều động tiêm kích để ngăn chặn các máy bay Tu-95 và Su-35 của Nga tại ADIZ Alaska. Tháng 8 cùng năm, NORAD ngăn chặn một máy bay trinh sát Il-20 của Nga đến 4 lần trong một tuần.

Tháng 9.2024, NORAD công bố video cho thấy một tiêm kích Nga bay chỉ cách máy bay của quân đội Mỹ chỉ vài mét. Tháng 7.2024, quan chức quốc phòng Mỹ cho biết lần đầu tiên ngăn chặn máy bay Nga và Trung Quốc cùng bay vào ADIZ Alaska, gồm oanh tạc cơ H-6 của Bắc Kinh.

Tin liên quan

Máy bay do thám Nga xuất hiện nhiều bất thường gần Alaska, NORAD điều F-16 ngăn chặn

Máy bay do thám Nga xuất hiện nhiều bất thường gần Alaska, NORAD điều F-16 ngăn chặn

Bộ Tư Phòng thủ không gian Bắc Mỹ (NORAD) trong tuần qua đã 4 lần điều động các máy bay chiến đấu F-16 ngăn chặn các máy bay do thám Nga gần Alaska (Mỹ), một hoạt động đột ngột gia tăng dọc biên giới Mỹ.

Phát hiện đội tàu nghiên cứu Trung Quốc gần Alaska, Mỹ triển khai máy bay giám sát

Ông Trump cố ý khoe sức mạnh quân sự Mỹ khi đón ông Putin ở Alaska?

Khám phá thêm chủ đề

máy bay quân sự Nga Mỹ norad Alaska
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận