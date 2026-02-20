Mỹ điều chiến đấu cơ ngăn chặn nhiều máy bay quân sự Nga

Bộ Chỉ huy phòng thủ không gian Bắc Mỹ (NORAD) ngày 19.2 thông báo đã phát hiện và theo dõi nhiều máy bay quân sự Nga hoạt động trong Vùng nhận diện phòng không (ADIZ) Alaska.

Các máy bay của Nga gồm 2 chiếc oanh tạc cơ chiến lược Tu-95, 2 tiêm kích Su-35 và 1 máy bay chỉ huy và cảnh báo sớm A-50.

Tiêm kích F-16 của Mỹ (dưới) ngăn chặn oanh tạc cơ Tu-95 của Nga tại biển Bering hồi tháng 7.2025 ẢNH: BỘ CHIẾN TRANH MỸ

NORAD đã điều động 2 tiêm kích F-16, 2 tiêm kích F-35, 1 máy bay chỉ huy và cảnh báo sớm E-3 cùng 4 máy bay tiếp nhiên liệu trên không KC-135 để ngăn chặn, nhận diện và hộ tống đội bay Nga cho đến khi rời khỏi ADIZ Alaska.

Theo NORAD, các máy bay quân sự Nga vẫn ở trong không phận quốc tế và chưa đi vào không phận Mỹ hay Canada. Hoạt động này của Nga tại ADIZ Alaska được cho là diễn ra thường xuyên và không bị coi là mối đe dọa.

NORAD có một mạng lưới phòng thủ đa tầng tại khu vực, gồm các vệ tinh, radar mặt đất và trên máy bay, máy bay chiến đấu. Mạng lưới này được thiết kế để phát hiện và theo dõi máy bay, báo cáo hành động phù hợp.

Nga chưa bình luận về những thông tin trên.

Vào tháng 9.2025, Mỹ cũng điều động tiêm kích để ngăn chặn các máy bay Tu-95 và Su-35 của Nga tại ADIZ Alaska. Tháng 8 cùng năm, NORAD ngăn chặn một máy bay trinh sát Il-20 của Nga đến 4 lần trong một tuần.

Tháng 9.2024, NORAD công bố video cho thấy một tiêm kích Nga bay chỉ cách máy bay của quân đội Mỹ chỉ vài mét. Tháng 7.2024, quan chức quốc phòng Mỹ cho biết lần đầu tiên ngăn chặn máy bay Nga và Trung Quốc cùng bay vào ADIZ Alaska, gồm oanh tạc cơ H-6 của Bắc Kinh.