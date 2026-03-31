Thủ tướng Israel nói mục tiêu chiến sự Iran 'vượt nửa chặng đường'

Đài Newsmax ngày 31.3 dẫn lời Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết cuộc chiến chống Iran đã đạt được hơn một nửa mục tiêu, nhưng không đưa ra thời hạn cụ thể khi nào sẽ kết thúc.

"Chắc chắn là đã vượt qua mốc một nửa. Nhưng tôi không muốn đặt ra một lịch trình cụ thể nào cả", ông Netanyahu cho biết.

Nhà lãnh đạo nói thêm rằng ý ông là cuộc chiến đã đạt hơn một nửa "về mặt nhiệm vụ, chứ không nhất thiết là về mặt thời gian".

Tổng thống Mỹ Donald Trump, người đã cùng ông Netanyahu phát động cuộc chiến vào ngày 28.2, ban đầu nói rằng chiến dịch sẽ kéo dài từ 4 đến 6 tuần.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hôm 30.3 cho biết cuộc chiến sẽ kéo dài thêm "vài tuần" thay vì vài tháng, trong bối cảnh dư luận Mỹ phản đối rộng rãi cuộc xung đột đã đẩy giá dầu tăng vọt.

Thủ tướng Netanyahu nói rằng cuộc chiến đã đạt được các mục tiêu, bao gồm việc tiêu diệt "hàng ngàn" thành viên của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Ông nói thêm rằng Israel và Mỹ cũng "sắp chấm dứt ngành công nghiệp vũ khí" của Iran.

"Chỉ cần xóa sổ toàn bộ cơ sở công nghiệp, xóa sổ toàn bộ nhà máy và cả chương trình hạt nhân nữa", ông nói.

Ông Netanyahu và ông Trump đã nhiều lần cáo buộc Iran sắp chế tạo được vũ khí hạt nhân, một tuyên bố không được cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hiệp Quốc ủng hộ và bất chấp việc ông Trump nói rằng ông đã "phá hủy" các địa điểm quan trọng trong các cuộc tấn công năm ngoái.

Ông Netanyahu cũng bày tỏ sự tin tưởng rằng nền cộng hòa Hồi giáo Iran sẽ sụp đổ, dù ông nhắc lại rằng đó không phải là mục tiêu.

"Tôi nghĩ chế độ này sẽ sụp đổ từ bên trong. Nhưng hiện tại, những gì chúng ta đang làm chỉ là làm suy yếu năng lực quân sự, tên lửa, hạt nhân của họ và làm suy yếu từ bên trong", ông Netanyahu nói.

Liên quan nỗ lực hòa bình, Iran hôm 30.3 rằng họ đã nhận được các đề xuất từ Mỹ thông qua các nhà trung gian, sau các cuộc đàm phán một ngày trước đó giữa các ngoại trưởng Pakistan, Ai Cập, Ả Rập Xê Út và Thổ Nhĩ Kỳ.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết các đề xuất này là "phi thực tế, phi logic và quá đáng".

"Lập trường của chúng tôi rất rõ ràng. Chúng tôi đang bị tấn công quân sự. Do đó, tất cả nỗ lực và sức mạnh của chúng tôi đều tập trung vào việc tự vệ", ông phát biểu trong cuộc họp báo.

Ngay sau phát biểu của ông Baghaei, ông Trump đã đăng trên mạng xã hội rằng Mỹ đang đàm phán với một "chế độ hợp lý hơn" để chấm dứt chiến sự ở Iran, nhưng ông cũng đưa ra một cảnh báo mới về eo biển Hormuz.