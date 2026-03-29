Thế giới Quân sự

Lầu Năm Góc chuẩn bị khả năng triển khai bộ binh ở Iran trong nhiều tuần

Thụy Miên
29/03/2026 10:04 GMT+7

Lầu Năm Góc đang chuẩn bị cho nhiều tuần triển khai chiến dịch trên bộ ở Iran, theo báo The Washington Post hôm 29.3 (giờ Việt Nam) dẫn lời giới chức Mỹ.

Lầu Năm Góc chuẩn bị khả năng triển khai bộ binh ở Iran Năm 2026 - Ảnh 1.

Lính thủy đánh bộ chiếm một vị trí đổ bộ trong cuộc tập trận thường niên Balikatan với Philiippines năm 2023

ảnh: lực lượng lính thủy đánh bộ mỹ

Trong bối cảnh hàng ngàn binh sĩ và lính thủy đánh bộ Mỹ đã đến Trung Đông, kế hoạch đã được Lầu Năm Góc chuẩn bị cho khả năng Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định leo thang xung đột, mở ra giai đoạn mới đầy nguy hiểm của chiến sự.

Các quan chức Mỹ giấu tên cho biết bất kỳ chiến dịch trên bộ nào đều không chạm đến ngưỡng tấn công toàn diện, mà thay vào đó bao gồm các cuộc đột kích do lực lượng đặc nhiệm phối hợp với bộ binh thực hiện.

Nhiệm vụ đó có thể đẩy quân nhân Mỹ đến tình trạng đối mặt nhiều mối đe dọa khác nhau, bao gồm nguy cơ từ các máy bay không người lái (UAV) của Iran và các tên lửa, hỏa lực trên bộ và những thiết bị nổ tự chế.

Tính đến ngày 28.3 (giờ Mỹ), vẫn chưa rõ liệu Tổng thống Trump đã phê chuẩn toàn bộ, một phần hoặc bác bỏ kế hoạch nào của Lầu Năm Góc hay không.

Trong những ngày gần đây, chính quyền Washington thể hiện lập trường không nhất quán, dao động giữa một bên cho rằng xung đột đang dần hạ nhiệt, với bên còn lại là phát tín hiệu sẵn sàng gia tăng áp lực.

Dù Tổng thống Trump bắn đi tín hiệu sẵn sàng đàm phán để chấm dứt xung đột, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cảnh báo rằng nếu Tehran không từ bỏ tham vọng hạt nhân và chấm dứt các mối đe dọa nhằm vào Mỹ cùng đồng minh, Tổng tư lệnh quân đội Mỹ đã "chuẩn bị cho đòn hủy diệt" đối với Iran.

Trong thông báo phản hồi thông tin chuẩn bị chiến dịch trên bộ, bà Leavitt cho hay nhiệm vụ của Lầu Năm Góc là chuẩn bị các phương án nhằm cung cấp tối đa sự lựa chọn cho Tổng tư lệnh quân đội Mỹ. Điều này không có nghĩa là Tổng thống đã đưa ra quyết định.

