Giá USD hôm nay 6.4.2026: Quay đầu giảm cùng euro, yen Nhật

Sáng nay (6.4), tỷ giá trung tâm giữa VND với USD do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.106 đồng, giảm 1 đồng so với cuối tuần qua. Với biên độ ±5%, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại được phép dao động trong khoảng 23.850 - 26.361đồng/USD. Ngay sau đó, giá USD trong các ngân hàng thương mại đồng loạt giảm 1 đồng và tiếp tục bán ra kịch trần. Cụ thể, Ngân hàng Vietcombank giảm 1 đồng khi mua chuyển khoản xuống 26.141 đồng, bán ra 26.361 đồng; Ngân hàng ACB giữ nguyên chiều mua chuyển khoản 26.150 đồng như cuối tuần trước và giảm 1 đồng ở chiều bán ra, còn 26.361 đồng…

Một số ngoại tệ khác cũng quay đầu giảm. Chẳng hạn, giá euro tại Vietcombank giảm 60 đồng khi mua chuyển khoản xuống 29.847 đồng, bán ra còn 31.106 đồng; bảng Anh giảm 80 đồng, đưa giá mua chuyển khoản xuống 34.210 đồng, bán ra 35.306 đồng; yen Nhật cũng giảm 0,65 đồng khi mua chuyển khoản còn 160,83 đồng và bán ra 169,33 đồng...

Giá USD thế giới sáng đầu tuần tăng nhẹ. Chỉ số USD-Index lên 100,25 điểm, cao hơn hôm qua 0,22 điểm. Trong tuần qua, dù đồng bạc xanh đã có lúc giao dịch khá giằng co nhưng vẫn ghi nhận chiều tăng trong bối cảnh giá dầu leo thang do lo ngại gián đoạn nguồn cung, liên quan đến việc Iran đóng cửa eo biển Hormuz. Kỳ vọng của nhiều nhà đầu tư về việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục giữ nguyên lãi suất cũng là một nguyên nhân đẩy USD đi lên trong tháng 3. Riêng yen Nhật cũng gia tăng trong những ngày qua khi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) thông báo nâng lợi suất danh nghĩa trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm phát hành trong tháng 4 lên mức 2,4% - cao nhất gần 30 năm. Động thái này làm gia tăng kỳ vọng BoJ sẽ sớm nâng lãi suất, qua đó hỗ trợ yen Nhật.

Trong khi đó, một thành viên Hội đồng Thống đốc Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) - ông Olaf Sleijpen - chia sẻ với CNBC rằng trong vài tuần tới, các thành viên Hội đồng Thống đốc sẽ nhóm họp tại Frankfurt cùng Ban điều hành để xem xét các bước đi tiếp theo. Nội dung thảo luận của cơ quan này sẽ xoay quanh việc tăng lãi suất hoặc giữ nguyên ở mức hiện tại...