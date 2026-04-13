Giá USD hôm nay 13.4.2026: Ngân hàng tiếp tục bán ra kịch trần

An Yến
13/04/2026 09:01 GMT+7

Giá USD trong nước tăng nhẹ cùng chiều thế giới sau một tuần đi xuống.

Sáng 13.4, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của VND với USD ở mức 25.106 đồng, tăng 1 đồng so với cuối tuần qua. Ngay sau đó, giá USD tại các ngân hàng thương mại cũng tăng và tiếp tục bán ra kịch trần theo biên độ quy định. Đơn cử, Ngân hàng Vietcombank tăng 1 đồng khi mua chuyển khoản lên 26.131 đồng, bán ra 26.361 đồng; Ngân hàng ACB giữ nguyên chiều mua chuyển khoản 26.150 đồng và bán ra 26.361 đồng…

Giá USD sáng 13.4 tăng nhẹ và ngân hàng vẫn bán ra kịch trần

ẢNH: NGỌC THẮNG

Trong khi đó, một số ngoại tệ khác quay đầu đi xuống. Chẳng hạn, giá euro tại Vietcombank tăng 295 đồng khi mua chuyển khoản lên 30.279 đồng nhưng giảm 8 đồng ở chiều bán ra, còn 31.557 đồng; bảng Anh giảm 75 đồng khi mua chuyển khoản xuống 34.711 đồng, bán ra 35.822 đồng; yên Nhật cũng giảm 0,78 đồng khi mua chuyển khoản còn 160,70 đồng và bán ra 169,20 đồng…

Giá USD thế giới tăng nhẹ sáng đầu tuần khi chỉ số USD-Index lên 99,02 điểm, tăng 0,37 điểm so với cuối tuần qua. Đồng bạc xanh liên tục đi xuống trong tuần qua, ghi nhận mức giảm theo tuần lớn nhất kể từ tháng 1 do các nhà đầu tư bán tài sản trú ẩn an toàn sau khi Mỹ và Iran có thỏa thuận ngừng bắn. Nhiều nhà đầu tư kỳ vọng lệnh ngừng bắn được duy trì sẽ giúp giá dầu giảm mạnh, chi phí vận chuyển đi xuống sẽ không gây áp lực quá lớn lên lạm phát - nguyên nhân được xem sẽ khiến các nước không thể giảm lãi suất. Đồng USD giảm đã đẩy một số ngoại tệ khác tăng như giá euro đã tăng 1,8% trong tuần qua và bảng Anh đã tăng 2%...

Nhiều nhà phân tích thế giới cho rằng, diễn biến thị trường ngoại hối tuần này phần lớn phụ thuộc vào kết quả của các cuộc đàm phán hòa bình cuối tuần giữa Mỹ và Iran. Ông Jason Wong, chiến lược gia cấp cao tại BNZ, cho biết trên CNBC rằng USD được mua vào khi chiến tranh đang ở thời điểm căng thẳng nhất và bây giờ họ đang bán trở lại vì rủi ro có vẻ đã mờ dần một chút. Mặc dù vẫn còn nhiều rủi ro nhưng việc ngừng bắn đã có tác động rõ rệt đến thị trường...

Giá USD hôm nay 12.4.2026: Sụt giảm sau một tuần

Giá USD trong nước ghi nhận một tuần đi xuống cùng chiều thế giới sau thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran.

