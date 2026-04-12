Giá USD hôm nay 12.4.2026: Sụt giảm sau một tuần

An Yến
12/04/2026 07:01 GMT+7

Giá USD trong nước ghi nhận một tuần đi xuống cùng chiều thế giới sau thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran.

Giá USD trong các ngân hàng thương mại ghi nhận một tuần quay đầu giảm. Cụ thể, Ngân hàng Vietcombank giảm 12 đồng so với cuối tuần trước khi mua chuyển khoản giá USD xuống 26.130 đồng và chiều bán ra giảm 2 đồng xuống 26.360 đồng. Trong khi đó, Ngân hàng ACB vẫn mua chuyển khoản 26.150 đồng như cuối tuần trước và giảm 2 đồng ở chiều bán ra, còn 26.362 đồng…

Giá USD sụt giảm trong tuần cùng chiều thế giới

ẢNH: NGỌC THẮNG

Ngược chiều USD, một số ngoại tệ khác tăng mạnh như giá euro tại Vietcombank tăng 399 đồng khi mua chuyển khoản lên 29.984 đồng, bán ra 31.565 đồng; bảng Anh tăng 511 đồng khi mua chuyển khoản lên 34.783 đồng, bán ra 35.897 đồng. Riêng yen Nhật giảm 0,24 đồng khi mua chuyển khoản xuống 161,21 đồng và bán ra còn 169,74 đồng 169,98 đồng…

Giá USD thế giới lao dốc trong tuần khi chỉ số USD-Index xuống 98,7 điểm, giảm 1,49 điểm so với cuối tuần trước. Đồng USD đi xuống sau khi Mỹ và Iran tạm đình chiến giúp tâm lý nhà đầu tư bớt lo lắng về lạm phát tăng cao. Hơn nữa, báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3 của Mỹ tăng 0,9% so với tháng 2 và tăng 3,3% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu do giá năng lượng tăng 10,9%. Nhưng cả hai số liệu đều phù hợp với dự báo của Dow Jones nên không có gì bất ngờ đối với thị trường. Từ đó góp phần giúp gia tăng kỳ vọng về khả năng hạ lãi suất trong tương lai, đẩy USD sụt giảm. Điều này trái ngược với tâm lý trước đây khi thị trường cho rằng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) có thể ngừng cắt giảm lãi suất hoặc thậm chí tăng lãi để kiềm chế lạm phát. Giờ đây, họ lại bắt đầu đặt cược vào khả năng Fed sẽ quay lại cắt giảm lãi suất nếu kinh tế suy yếu.

Trong khi đó, Ngân hàng UOB mới đây vẫn duy trì quan điểm rằng, Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong ngắn hạn, trước khi thực hiện hai đợt cắt giảm, mỗi đợt 25 điểm cơ bản vào tháng 6 và quý 3/2026. Điều này có thể đưa lãi suất mục tiêu xuống 3,25% từ mức hiện tại 3,75%, qua đó tạo áp lực khiến đồng USD suy yếu. Tuy nhiên, dù xu hướng trung hạn của USD nghiêng về giảm giá, các diễn biến địa chính trị gần đây đang làm gia tăng bất định và có thể gây ra những đợt biến động tỷ giá bất thường…

Tin liên quan

Giá USD hôm nay 11.4.2026: Bảng Anh, EUR… tăng mạnh trong tuần

Các ngân hàng tăng mạnh giá các ngoại tệ như bảng Anh, EUR… trong tuần qua, trong khi giá USD ghi nhận mức tăng nhẹ.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
