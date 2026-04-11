Kinh tế Ngân hàng

Giá USD hôm nay 11.4.2026: Bảng Anh, EUR… tăng mạnh trong tuần

Thanh Xuân
11/04/2026 09:25 GMT+7

Các ngân hàng tăng mạnh giá các ngoại tệ như bảng Anh, EUR… trong tuần qua, trong khi giá USD ghi nhận mức tăng nhẹ.

Trong tuần qua, các ngân hàng đã giảm giá USD ở chiều mua vào 10 đồng, trong khi bán ra giảm 1 đồng. Giá mua USD tại Vietcombank 26.100 - 26.130 đồng, bán ra 26.357 đồng. ACB bán USD với giá 26.360 đồng, chiều mua vào ở mức 26.110 - 26.140 đồng. Còn Vietinbank tăng giá mua thêm 3 đồng, lên 26.128 đồng, bán ra 26.360 đồng…

Các ngoại tệ khác trong ngân hàng đã tăng mạnh trong tuần. Tại Vietcombank, giá EUR tăng 460 đồng, mua vào 29.984 - 30.287 đồng, bán ra 31.565 đồng; bảng Anh tăng 590 đồng, mua vào 34.435- 34.783 đồng, bán ra 35.897 đồng…

Ngân hàng tăng nhẹ giá USD trong tuần qua

ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD thế giới giảm nhẹ cuối tuần, chỉ số USD-Index mất 0,12 điểm, xuống 98,7 điểm. Đồng USD suy yếu, qua đó đứng trước khả năng ghi nhận mức giảm theo tuần lớn nhất kể từ tháng 1, khi giới đầu tư đẩy mạnh bán ra các tài sản trú ẩn an toàn. Động thái này xuất phát từ kỳ vọng hoạt động vận chuyển dầu mỏ sẽ sớm được nối lại nếu lệnh ngừng bắn tại khu vực vùng Vịnh được duy trì.

Dữ liệu Mỹ vừa công bố cho thấy chỉ số giá tiêu dùng tại Mỹ trong tháng 3 tăng mạnh nhất trong gần bốn năm, khi xung đột liên quan đến Iran đẩy giá dầu đi lên, trong khi tác động lan tỏa từ các biện pháp thuế quan vẫn tiếp diễn. Tuy vậy, mức tăng này phần lớn phù hợp với kỳ vọng, và theo các nhà phân tích, diễn biến thị trường nhiều khả năng sẽ phụ thuộc vào kết quả các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran dự kiến diễn ra vào cuối tuần tại Islamabad.

Đồng EUR đã tăng 1,8% trong tuần, lên mức 1,173 USD, trong khi đồng bảng Anh tăng 2% kể từ đầu tuần, giao dịch quanh ngưỡng 1,347 USD. Các đồng tiền nhạy cảm với rủi ro như đô la Úc và đô la New Zealand cũng được dự báo tăng gần 3% trong tuần so với đồng USD, trong đó đồng AUD giao dịch trên mốc 0,70 USD.

