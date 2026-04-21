Giá USD hôm nay 21.4.2026: Đô tự do giảm sâu

Sáng 21.4, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm giữa VND với USD ở mức 25.102, giảm 1 đồng so với hôm qua. Ngay sau đó, giá USD trong các ngân hàng thương mại cũng đồng loạt giảm 1 đồng ở chiều bán ra như Ngân hàng Vietcombank mua chuyển khoản còn 26.127 đồng và bán ra 26.357 đồng; Ngân hàng ACB giữ nguyên chiều mua chuyển khoản 26.150 đồng và cũng giảm 1 đồng ở chiều bán ra, xuống 26.357 đồng…

Riêng giá USD tự do giảm mạnh hơn. Một số điểm thu đổi ngoại tệ mua vào 26.550 đồng và bán ra 26.670 đồng, giảm 30 đồng so với hôm qua.

Giá USD thế giới không thay đổi nhiều khi chỉ số USD-Index giữ trên 98 điểm. Tuy nhiên, trong phiên giao dịch 20.4 tại Mỹ, đồng bạc xanh đã bật tăng mạnh khi tình hình chiến sự tại Iran nóng trở lại. Cuối tuần trước, Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ đã bắn và bắt giữ một tàu chở hàng treo cờ Iran ở vịnh Oman. Điều này diễn ra sau khi Iran từ chối tham gia vòng đàm phán hòa bình tiếp theo tại Pakistan do Mỹ lên kế hoạch. Ông Donald Trump cũng ghi trong một bài đăng trên Truth Social rằng sẽ cho nổ tung tất cả các nhà máy điện và cầu ở Iran nếu nước này không đồng ý thỏa thuận với Mỹ. Thỏa thuận ngừng bắn giữa hai nước sẽ hết hạn trong tuần này.

Xung đột tại Trung Đông lên cao sẽ đẩy giá dầu nhảy vọt, từ đó gây áp lực lên lạm phát cho kinh tế nhiều nước. Đây là nguyên nhân khiến Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) có thể tiếp tục duy trì mặt bằng lãi suất ở mức cao trong thời gian dài hơn và giữ đồng USD ở mức cao.

Trong bối cảnh này, thị trường chứng khoán Mỹ cũng chấm dứt chuỗi ngày đi lên khi quay đầu giảm. Đóng cửa phiên giao dịch 20.4 (rạng sáng 21.4 giờ Việt Nam), chỉ số S&P 500 giảm 0,24% xuống 7.109,14 điểm; Nasdaq Composite giảm 0,26%, chốt phiên với 24.404,39 điểm và Dow Jones giảm nhẹ 0,01%, xuống còn 49.442,56 điểm. Ngược lại, chỉ số Russell 2000 của các công ty vốn hóa nhỏ tăng 0,58% lên gần 2.793 điểm và xác lập kỷ lục mới.