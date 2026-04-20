Giá USD hôm nay 20.4.2026: Tăng nhẹ đẩy euro, yen Nhật đi xuống

Sáng nay (20.4), tỷ giá trung tâm giữa VND với USD do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.103, tăng 1 đồng so với cuối tuần qua. Đồng loạt, giá USD trong các ngân hàng thương mại cũng tăng 1 đồng ở chiều bán ra như Ngân hàng Vietcombank mua chuyển khoản lên 26.128 đồng và bán ra 26.358 đồng. Tương tự, Ngân hàng ACB giữ nguyên chiều mua chuyển khoản và cũng tăng 1 đồng ở chiều bán ra, lên 26.358 đồng… Như vậy, các ngân hàng vẫn bán ra ở mức kịch trần.

Trong khi đó, một số ngoại tệ khác quay đầu đi xuống như giá euro tại Vietcombank giảm 58 đồng khi mua chuyển khoản còn 30.463 đồng, bán ra 31.748 đồng; bảng Anh giảm 66 đồng khi mua chuyển khoản xuống 34.967 đồng, bán ra 36.087 đồng; yen Nhật cũng giảm 0,26 đồng khi mua chuyển khoản còn 161,45 đồng và bán ra xuống 169,98 đồng…

Giá USD sáng 20.4 tăng nhẹ trong khi nhiều ngoại tệ khác quay đầu giảm ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD thế giới tăng nhẹ sáng đầu tuần khi chỉ số USD-Index đạt 98,36 điểm, cao hơn hôm qua 0,13 điểm. Việc thiếu tiến triển rõ ràng trong các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran đã khiến thị trường không còn tin tưởng và đang giúp USD hồi phục trở lại từ mức giảm sâu cuối tuần qua. Đồng bạc xanh đã xuống mức thấp nhất trong vòng 1 tháng qua khi có nhiều diễn biến mới khiến nhà đầu tư kỳ vọng chiến sự tại Iran sớm chấm dứt, dù chưa có mốc thời gian cụ thể.

Theo một số nhà phân tích quốc tế, các biến động tỷ giá hối đoái gần đây tiếp tục được thúc đẩy giữa thị trường chứng khoán kiên cường và giá dầu cao. Hiện tại do không có nhiều thông tin đáng chú ý nên thị trường tiền tệ có thể sẽ tiếp tục được thúc đẩy bởi những thay đổi trong tâm lý rủi ro toàn cầu, động thái giá dầu và kỳ vọng của các ngân hàng trung ương. Hơn nữa, các diễn biến sắp tới của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed), bao gồm phiên điều trần của ông Kevin Warsh, có thể ảnh hưởng đến kỳ vọng lãi suất và hướng đi ngắn hạn của đồng USD...