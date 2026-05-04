Giá USD hôm nay 4.5.2026: Giảm nhẹ trong khi yen Nhật tăng mạnh

An Yến
04/05/2026 08:43 GMT+7

Giá USD trong nước giảm không đáng kể trong khi thế giới đi ngang sáng đầu tuần.

Sáng nay (4.5), Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm giữa VND với USD ở mức 25.112 đồng, giảm 1 đồng so với cuối tuần qua. Đồng loạt, các ngân hàng thương mại cũng giảm giá USD tương ứng ở chiều bán ra như Ngân hàng Vietcombank mua chuyển khoản 26.137 đồng, bán ra 26.367 đồng như cuối tuần trước; Ngân hàng ACB giữ nguyên chiều mua chuyển khoản ở mức 26.160 đồng và giảm 1 đồng ở chiều bán ra, còn 26.367 đồng…

Trong khi đó, một số ngoại tệ khác tiếp tục đi lên như giá euro tại Vietcombank tăng 41 đồng khi mua chuyển khoản lên 30.392 đồng, bán ra 31.674 đồng; bảng Anh tăng 186 đồng khi mua chuyển khoản 35.202 đồng, bán ra lên 36.330 đồng. Đặc biệt, yen Nhật tăng mạnh 2,93 đồng khi mua chuyển khoản 163,58 đồng và bán ra 172,23 đồng…

Giá USD sáng 4.5 hầu như đứng yên trong khi yen Nhật bật tăng cao

ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD thế giới không thay đổi nhiều với chỉ số USD-Index giao dịch quanh 98,3 điểm. Đồng bạc xanh vẫn duy trì mức cao khi căng thẳng giữa Mỹ và Iran không có dấu hiệu hạ nhiệt. Sự chú ý của nhiều nhà đầu tư đang dành cho yen Nhật sau sự can thiệp của Chính phủ Nhật khi cặp USD/JPY vượt qua mốc 160 vào tuần trước. Đồng yen đang đối mặt với áp lực mới từ số liệu lạm phát chỉ số giá tiêu dùng thấp hơn kỳ vọng trong tháng 4.

Trong tuần này, nhà đầu tư sẽ có thêm thông tin về báo cáo việc làm phi nông nghiệp của Mỹ. Một số nhà phân tích quốc tế cho rằng dữ liệu này khó có thể làm thay đổi định hướng chính sách của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed). Tuần trước, Fed đã quyết định giữ nguyên lãi suất như dự báo. Chủ tịch Fed - ông Jerome Powell cho biết Fed chưa có kế hoạch nâng lãi suất trong thời gian gần. Bên cạnh đó, Hội nghị thường niên lần thứ 59 của Hội đồng Thống đốc Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) sẽ diễn ra tại Uzbekistan từ ngày 3 - 6.5. Hội nghị năm nay diễn ra trong bối cảnh đầy biến động khi những xung đột tại Trung Đông đang trở thành rủi ro lớn nhất đối với triển vọng phát triển của khu vực châu Á. Theo ông Bernard Leigh Woods, Trưởng bộ phận Truyền thông của ADB, những căng thẳng này không chỉ đẩy giá năng lượng lên cao, gây gián đoạn các tuyến giao thương mà còn thắt chặt các điều kiện tài chính toàn cầu...

Giá USD hôm nay 3.5.2026: Đứng yên sau một tuần dù euro, bảng Anh bật tăng

Giá USD trong nước đứng yên không thay đổi sau một tuần dù thế giới đi xuống.

