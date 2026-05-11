Giá USD hôm nay 11.5.2026: Ngân hàng bán ra kịch trần, đô tự do giảm

Sáng 11.5, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm giữa VND với USD ở mức 25.118 đồng, tăng 6 đồng so với cuối tuần qua. Với biên độ ±5%, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại được phép dao động trong khoảng 23.863 - 26.373 đồng/USD. Ngay sau đó, giá USD trong các ngân hàng thương mại đồng loạt bán ra ở mức kịch trần. Cụ thể, Ngân hàng Vietcombank tăng 6 đồng, đưa giá mua chuyển khoản lên 26.123 đồng, bán ra 26.373 đồng; Ngân hàng ACB giữ nguyên chiều mua chuyển khoản 26.120 đồng và cũng tăng 6 đồng ở chiều bán ra, lên 26.373 đồng…

Trong khi đó, giá USD tự do tiếp tục giảm khoảng 30 đồng so với cuối tuần khi còn mua vào 26.450 đồng, bán ra 26.570 đồng.

Giá USD sáng 11.5 trên thị trường tự do quay đầu giảm ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD thế giới hồi phục sáng đầu tuần. Chỉ số USD-Index đạt 98 điểm, tăng 0,16 điểm so với cuối tuần qua. Đồng bạc xanh tăng nhẹ sau dữ liệu việc làm tại Mỹ mạnh hơn mong đợi nhờ kỳ vọng về bối cảnh lãi suất tiếp tục ở mức cao. Theo Cục thống kê lao động Mỹ, nền kinh tế nước này đã tăng thêm 115.000 việc làm mới trong tháng 4, thấp hơn so với dữ liệu được điều chỉnh 185.000 việc làm mới được báo cáo trong tháng 3. Con số này vượt xa dự đoán của thị trường là 62.000, cho thấy thị trường lao động vẫn duy trì ổn định trước lo ngại của thị trường về một sự suy yếu.

Dù vậy, đà tăng của USD vẫn chịu tác động nhất định sau khi Wall Street Journal đưa tin Iran chưa chấp nhận đề xuất của Mỹ liên quan đến việc mở lại eo biển Hormuz. Tuần trước, USD suy yếu khi các nhà đầu tư tăng kỳ vọng rằng chiến sự giữa Mỹ và Iran sẽ sớm chấm dứt. Đồng thời, điều này khiến họ lạc quan hơn về việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) có thể sớm chuyển sang lập trường ôn hòa hơn trong điều hành chính sách tiền tệ, bao gồm khả năng cắt giảm lãi suất trong thời gian tới. Khi kỳ vọng lãi suất giảm gia tăng, lợi suất trái phiếu Mỹ suy yếu, kéo theo sức hấp dẫn của đồng bạc xanh đi xuống. Nhưng những tuyên bố qua lại giữa Mỹ và Iran vẫn chưa có nhiều lạc quan hơn...