Giá USD hôm nay 8.5.2026: Ngân hàng giảm giá mua vào mạnh hơn bán ra

Thanh Xuân
08/05/2026 08:51 GMT+7

Các ngân hàng giảm giá mua USD mạnh hơn so với bán ra. Không những USD, các ngoại tệ khác cũng giảm giá.

Ngân hàng Nhà nước giảm tỷ giá trung tâm 1 đồng, xuống còn 25.112 đồng/USD. Các ngân hàng đồng loạt giảm giá USD. Vietcombank giảm giá mua 10 đồng, xuống còn 26.087 - 26.117 đồng; bán ra giảm 1 đồng, xuống 26.367 đồng. ACB giảm giá mua vào 10 đồng, xuống 26.100 - 26.130 đồng; bán ra giảm 1 đồng, xuống 26.367 đồng. Vietinbank mua vào giảm 23 đồng, còn 26.095 đồng; bán ra giảm còn 26.367 đồng.

Giá các ngoại tệ khác tiếp tục đi xuống. Tại Vietcombank, giá EUR giảm 60 đồng, mua vào 30.069 - 30.373 đồng, bán ra 31.654 đồng; bảng Anh giảm 120 đồng, mua vào 34.742 - 35.093 đồng, bán ra 36.217đồng; yen Nhật giảm 0,6 đồng, mua vào 161,88 - 163,51 đồng, bán ra 172,16 đồng...

ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD trên thị trường thế giới tăng, chỉ số USD-Index thêm 0,24 điểm, lên 98,26 điểm. Đồng USD tăng so với phần lớn các đồng tiền chủ chốt khi giới đầu tư cân nhắc triển vọng hạ nhiệt xung đột giữa Iran và Mỹ. Hai bên đang tiến gần tới một thỏa thuận tạm thời nhằm chấm dứt xung đột. Một dự thảo được cho là sẽ giúp ngừng giao tranh, song vẫn để ngỏ nhiều vấn đề gây tranh cãi nhất. Tuy nhiên, tâm lý thị trường phần nào bị ảnh hưởng sau khi Wall Street Journal đưa tin Iran sẽ không chấp nhận kế hoạch mà Tehran cho là "phi thực tế" của Mỹ nhằm mở lại eo biển Hormuz. Khoảng 1/5 lượng dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng của thế giới thường được vận chuyển qua eo biển này.

Một số ngoại tệ khác giảm so với USD. EUR gần như đi ngang trong ngày ở mức 1,1748 USD, trong khi bảng Anh giảm 0,1%, xuống 1,35785 USD. Đồng yen Nhật giảm khoảng 0,3% so với USD, một ngày sau khi tăng mạnh do thị trường suy đoán giới chức Nhật Bản tiếp tục can thiệp để hỗ trợ đồng nội tệ. USD giao dịch ở mức 156,79 yên. Còn đồng AUD của Úc, vốn nhạy cảm với rủi ro, giảm 0,2%, xuống 0,7222 USD.

Giá USD hôm nay 7.5.2026: Đô Mỹ đứng yên, còn EUR, bảng Anh, yen Nhật... giảm mạnh

Các ngân hàng trong nước giữ giá USD đứng yên, trong khi các ngoại tệ khác giảm mạnh. Điều này ngược với xu hướng thế giới, đô Mỹ giảm còn các ngoại tệ khác tăng.

