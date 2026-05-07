Kinh tế Ngân hàng

Giá USD hôm nay 7.5.2026: Đô Mỹ đứng yên, còn EUR, bảng Anh, yen Nhật... giảm mạnh

Thanh Xuân
07/05/2026 08:48 GMT+7

Các ngân hàng trong nước giữ giá USD đứng yên, trong khi các ngoại tệ khác giảm mạnh. Điều này ngược với xu hướng thế giới, đô Mỹ giảm còn các ngoại tệ khác tăng.

Ngân hàng Nhà nước giữ nguyên tỷ giá trung tâm ở mức 25.113 đồng/USD. Các ngân hàng thương mại giữ nguyên giá USD, Vietcombank mua vào ở mức 26.098 - 26.128 đồng, bán ra 26.368 đồng; ACB mua vào 26.110 - 26.140 đồng, bán ra 26.368 đồng; Vietinbank mua vào lên 26.118 đồng, bán ra 26.368 đồng…

Giá các ngoại tệ khác đồng loạt giảm. Tại Vietcombank, giá EUR giảm 60 đồng, mua vào 30.126 - 30.431 đồng, bán ra 31.715 đồng; bảng Anh giảm 80 đồng, mua vào 34.853 - 35.205 đồng, bán ra 36.333 đồng; yen Nhật giảm 0,5 đồng, mua vào 162,43 - 164,07 đồng, bán ra 172,74 đồng...

Ngân hàng giữ giá USD không đổi

ẢNH: NGỌC THẮNG

Theo Ngân hàng Nhà nước, doanh số giao dịch bằng USD quy đổi ra VND trong 2 ngày 28 - 29.4 đạt khoảng 369.691 tỉ đồng, bình quân 184.845 tỉ đồng/ngày, tăng 13.586 tỉ đồng/ngày so với tuần trước đó. Các kỳ hạn có doanh số lớn nhất là kỳ hạn 1 tuần và qua đêm với tỷ trọng lần lượt 54% và 42%. Lãi suất bình quân có xu hướng biến động nhẹ và trái chiều ở một số kỳ hạn chủ chốt so với tuần trước. Cụ thể, lãi suất bình quân kỳ hạn qua đêm giảm nhẹ 0,01%/năm xuống mức 3,62%/năm, lãi suất bình quân kỳ hạn 1 tuần tăng nhẹ 0,02%/năm lên mức 3,65%/năm. Lãi suất USD thấp hơn lãi suất tiền đồng 2,6%/năm, lãi suất tiền đồng cao hơn khiến áp lực lên tỷ giá giảm.

Trên thị trường thế giới, giá USD giảm mạnh, chỉ số USD-Index mất 0,44 điểm, xuống 98,01 điểm. Đồng USD giảm giá trên diện rộng khi giới đầu tư gia tăng kỳ vọng về khả năng cuộc xung đột với Iran sẽ sớm chấm dứt, trong khi đồng yen Nhật bất ngờ tăng vọt lên mức cao nhất trong hơn hai tháng, làm dấy lên đồn đoán về khả năng Tokyo tiếp tục can thiệp thị trường ngoại hối.

Theo thông tin từ Pakistan (quốc gia đóng vai trò trung gian và am hiểu tiến trình đàm phán), Washington và Tehran đang tiến gần tới việc đạt được thỏa thuận về bản ghi nhớ nhằm chấm dứt xung đột. 

