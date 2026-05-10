Giá USD hôm nay 10.5.2026: Đứng yên suốt tuần trong khi euro, yen Nhật tăng cao

Giá USD trong các ngân hàng thương mại không biến động nhiều trong những ngày qua. Cụ thể, Ngân hàng Vietcombank mua chuyển khoản 26.117 đồng, giảm 11 đồng ở chiều mua vào nhưng chỉ giảm 1 đồng so với cuối tuần trước; Ngân hàng ACB cũng giảm 40 đồng ở chiều mua chuyển khoản sau một tuần, xuống 26.120 đồng và giảm 1 đồng ở chiều bán ra, còn 26.367 đồng…

Ngược chiều USD, một số ngoại tệ khác bật tăng sau một tuần như giá euro tại Vietcombank tăng 26 đồng khi mua chuyển khoản lên 30.378 đồng, bán ra 31.659 đồng; bảng Anh tăng 89 đồng khi mua chuyển khoản lên 35.109 đồng, bán ra 36.233 đồng; yen Nhật cũng tăng 3,4 đồng khi mua chuyển khoản 164,03 đồng và bán ra 172,7 đồng…

Giá USD thế giới tiếp tục giảm sau một tuần, chỉ số USD-Index xuống 97,84 điểm, thấp hơn cuối tuần trước 0,47 điểm. Đồng bạc xanh suy yếu khi giá dầu giảm giúp xoa dịu tâm lý lo lắng về lạm phát của các nhà đầu tư. Dữ liệu công bố trong cuối tuần qua cho thấy việc làm tại Mỹ trong tháng 4 tăng mạnh hơn dự báo. Tuy nhiên, sức mạnh của đồng USD vẫn được duy trì tốt khi chiến sự tại khu vực Trung Đông vẫn chưa có nhiều dấu hiệu hạ nhiệt. Mỹ và Iran đang hướng tới một thỏa thuận tạm thời để chấm dứt chiến tranh với khuôn khổ dự thảo đang có những vấn đề gây tranh cãi chưa được giải quyết…

Nhà đầu tư cũng quan tâm đến thay đổi nhân sự tại Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed). Thống đốc Fed, ông Stephen Miran dự đoán Chủ tịch Jerome Powell sẽ chỉ tiếp tục vai trò thống đốc trong thời gian ngắn. Trong khi đó, ông Kevin Warsh đang được xem là ứng viên sáng giá kế nhiệm ông Powell và chờ phê chuẩn từ Thượng viện Mỹ. Các nhà đầu tư dự báo Fed sẽ khó cắt giảm lãi suất trong năm nay. Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường hiện chỉ còn đặt cược xác suất 14% Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trong năm nay, giảm từ khoảng 22% trong ngày trước đó.