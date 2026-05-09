Giá USD hôm nay 9.5.2026: EUR, bảng Anh, yen Nhật… đồng loạt giảm

Giá USD tại Vietcombank mua vào ở mức 26.087 - 26.117 đồng, bán ra 26.367 đồng; ACB mua vào 26.100 - 26.130 đồng, bán ra còn 26.367 đồng; Vietinbank mua vào 26.095 đồng, bán ra 26.367 đồng… Trong tuần qua, giá mua USD của ngân hàng có xu hướng giảm mạnh, trong khi giá bán ra gần như không thay đổi. Điều này khiến chênh lệch giữa giá mua và bán USD tăng lên 250 - 280 đồng.

Giá các ngoại tệ khác cũng tiếp tục giảm nhẹ. Tại Vietcombank, giá EUR giảm 20 đồng, mua vào 30.026 - 30.329 đồng, bán ra 31.633 đồng; bảng Anh giảm 70 đồng, mua vào 34.646 - 34.996 đồng, bán ra 36.144 đồng; yen Nhật giảm 0,86 đồng, mua vào 159,07 - 160,68 đồng, bán ra 169,3 đồng...

Tương tự, giá USD trên thị trường thế giới giảm, chỉ số USD-Index mất 0,23 điểm, còn 97,84 điểm. Đồng USD ghi nhận tuần giảm thứ 2 liên tiếp khi giới đầu tư tiếp tục đặt kỳ vọng thận trọng vào khả năng cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran sớm được giải quyết. Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định lệnh ngừng bắn vẫn được duy trì bất chấp các hành động thù địch mới giữa hai nước. Căng thẳng vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi lực lượng Mỹ và Iran tiếp tục đấu hỏa lực trong khu vực, trong khi Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) cũng hứng chịu thêm các cuộc tấn công mới.

Đồng USD gần như không biến động sau khi số liệu việc làm tại Mỹ trong tháng 4 tăng mạnh hơn dự kiến, trong khi tỷ lệ thất nghiệp giữ nguyên ở mức 4,3%. Thị trường lao động vẫn duy trì sức chống chịu tốt và củng cố kỳ vọng rằng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục giữ nguyên lãi suất thêm một thời gian nữa.