Sáng 7.5, Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP.HCM (HFIC) tổ chức hội nghị triển khai chính sách hỗ trợ lãi suất của TP.HCM đến các doanh nghiệp khu chế xuất và khu công nghiệp trên địa bàn thành phố.

HFIC cho vay hỗ trợ lãi suất đến 100% với các doanh nghiệp tại TP.HCM ẢNH: M.P

Theo ông Nguyễn Quang Thanh - Phó tổng giám đốc HFIC - chương trình cho vay hỗ trợ lãi suất được thành phố áp dụng nhiều năm trước đây. Đến Nghị quyết số 09/2023 thì có thêm một số điểm mới như mức cho vay vốn hỗ trợ lãi suất được nâng lên tối đa 200 tỉ đồng (tăng gấp đôi so với trước đây); tỷ lệ cho vay hỗ trợ 100% lãi suất hoặc 50% lãi suất. Thời gian cho vay hỗ trợ lãi suất tối đa 7 năm. Trường hợp chủ đầu tư có nhu cầu vay vốn vượt mức 200 tỉ đồng hoặc thời gian vay dài hơn 7 năm, phần vốn vay vượt quá sẽ do chủ đầu tư trả lãi theo lãi suất vay thực tế của HFIC.

Với nhiều lĩnh vực như dự án giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa và thể thao do đơn vị sự nghiệp công lập của thành phố làm chủ đầu tư được hỗ trợ lãi suất đối với 100% phần vốn đầu tư xây dựng công trình, 100% phần vốn đầu tư công nghệ và thiết bị; các dự án giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông do đơn vị sự nghiệp công lập làm chủ đầu tư được hỗ trợ lãi suất đối với số vốn vay tối đa bằng 100% tổng mức đầu tư của dự án... Đây là chính sách chi có TP.HCM mới có hay nói nôm na là "cho vay không lãi".

Về cách xác định mức lãi suất hỗ trợ khi các doanh nghiệp vay vốn, HFIC tính bằng lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng bình quân của 4 ngân hàng thương mại nhà nước và cộng thêm biên độ 2% (đối với tổ chức sự nghiệp công lập) và biên độ từ 2,5 - 3% đối với dự án khác. Hiện nay, lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng bình quân của 4 ngân hàng thương mại nhà nước được xác định là 5,9%/năm. Như vậy, lãi suất cho vay được hỗ trợ sẽ dao động từ 7,9% - 8,9%/năm.

Theo quy định, các dự án sẽ được HFIC xem xét thuộc các lĩnh vực, ngành nghề phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của thành phố; dự án được thẩm định tính hiệu quả, khả năng trả nợ vay của chủ đầu tư và chấp thuận cho vay hoặc cho vay hợp vốn do HFIC làm đầu mối. Cụ thể, các lĩnh vực, ngành nghề sẽ được hỗ trợ gồm lĩnh vực công nghệ cao, chuyển đổi số; khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; thương mại và phục vụ sản xuất nông nghiệp; y tế, giáo dục - đào tạo, giáo dục nghề nghiệp, văn hóa, thể thao; dự án hạ tầng kinh tế, kỹ thuật và môi trường; bốn ngành công nghiệp trọng yếu như cơ khí tự động hóa; cao su, nhựa, hóa dược; chế biến thực phẩm; điện tử và công nghệ thông tin; dệt may, da giày...