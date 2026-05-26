Giá USD hôm nay 26.5.2026: Ngân hàng tăng, thị trường do sụt giảm

Sáng nay (26.5), tỷ giá trung tâm giữa VND với USD do Ngân hàng Nhà nước công bố tiếp tục tăng lên 25.138 đồng, cao hơn hôm qua 2 đồng. Đồng loạt, giá USD tại các ngân hàng thương mại cũng tăng tương ứng ở chiều bán ra. Cụ thể, Ngân hàng Vietcombank tăng 2 đồng, đưa giá mua chuyển khoản lên 26.164 đồng, bán ra 26.394 đồng; Ngân hàng ACB tiếp tục giữ nguyên chiều mua chuyển khoản ở mức 26.170 đồng nhưng cũng tăng 2 đồng ở chiều bán ra, lên 26.394 đồng…

Trong khi đó, giá USD tự do tiếp tục giảm khi còn mua vào 26.380 đồng, bán ra 26.480 đồng, giảm 30 đồng so với hôm qua.

Giá USD sáng 26.5 trong ngân hàng tiếp tục tăng nhưng thị trường tự do đi xuống ẢNH: NGỌC THẮNG

Trong báo cáo phân tích gần đây, chuyên gia của Chứng khoán MB (MBS) cho rằng, việc giá dầu thế giới tăng mạnh do xung đột tại Trung Đông dự kiến sẽ tiếp tục là yếu tố thúc đẩy đà tăng của đồng USD và tạo áp lực đáng kể lên tỷ giá USD/VND. Thêm vào đó, USD cũng được hỗ trợ bởi kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục trì hoãn việc giảm lãi suất, thậm chí, một số quan chức Fed đã bày tỏ sự ủng hộ đối với việc tăng lãi suất nếu lạm phát chưa hạ nhiệt. Bên cạnh đó, thặng dư thương mại thu hẹp khi mức tăng trưởng nhập khẩu vẫn cao hơn đáng kể so với xuất khẩu nhằm phục vụ cho hoạt động sản xuất. Dù kim ngạch xuất khẩu được kỳ vọng sẽ tích cực hơn từ khoảng cuối quý 2/2026 khi bước vào mùa cao điểm, mức cải thiện của cán cân thương mại trong thời gian tới dự kiến sẽ khá khiêm tốn. Theo đó, MBS dự báo tỷ giá USD/VND sẽ dao động quanh mức 26.350 - 26.700 (tương ứng với mức tăng 0,3% - 1,6% so với đầu năm) trong quý 2/2026.

Giá USD thế giới hồi phục trở lại. Chỉ số USD-Index đạt 99,05 điểm, tăng 0,07 điểm so với hôm qua. Tuy nhiên, đồng bạc xanh vẫn đang dao động quanh mức thấp nhất so với tuần qua khi nhà đầu tư vẫn chú ý đến phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong ngày 23.5 rằng Washington và Tehran đã “cơ bản đàm phán xong” một bản ghi nhớ cho thỏa thuận hòa bình nhằm mở lại eo biển Hormuz.