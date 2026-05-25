Giá USD hôm nay 25.5.2026: Đô tăng trong khi yen Nhật quay đầu giảm

Sáng 25.5, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm giữa VND với USD ở mức 25.136 đồng, tăng 2 đồng so với cuối tuần qua. Tương tự, giá USD tại các ngân hàng thương mại cũng đi lên. Cụ thể, Ngân hàng Vietcombank tăng 2 đồng, đưa giá mua chuyển khoản lên 26.162 đồng, bán ra 26.392 đồng; Ngân hàng ACB tiếp tục giữ nguyên chiều mua chuyển khoản ở mức 26.170 đồng nhưng cũng tăng 2 đồng ở chiều bán ra, lên 26.392 đồng…

Một số ngoại tệ khác biến tăng cùng chiều USD có euro và bảng Anh. Cụ thể, giá euro tại Ngân hàng Vietcombank tăng 66 đồng, mua chuyển khoản 30.213 đồng, bán ra lên 31.488 đồng; 31.422 đồng; bảng Anh tăng 166 đồng, mua chuyển khoản lên 34.992 đồng, bán ra 36.112 đồng. Ngược lại, yen Nhật giảm 0,49 đồng khi mua chuyển khoản lên 161,83 đồng và bán ra xuống 170,39 đồng…

Giá USD thế giới quay đầu giảm nhẹ. Chỉ số USD-Index sáng đầu tuần xuống 98,98 điểm, giảm 0,34 điểm so với hôm qua. Đồng bạc xanh vừa trải qua một tuần tăng cao khi lạm phát tại Mỹ gia tăng nhanh hơn dự báo. Yếu tố này làm dấy lên kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ buộc phải duy trì lập trường thắt chặt tiền tệ cứng rắn trong thời gian dài hơn dự kiến, từ đó tạo lực hút dòng tiền vào USD. Tuy nhiên, một số nhà phân tích quốc tế cho rằng, đà tăng của USD chỉ nhích nhẹ do vấp phải lực cản từ xu hướng thắt chặt tiền tệ của các ngân hàng trung ương khác trên thế giới, làm thu hẹp dần khoảng cách chênh lệch lãi suất. Cụ thể, ngân hàng trung ương tại Úc và Na Uy đã bắt đầu nâng lãi suất. Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) cũng bắt đầu phát đi tín hiệu "diều hâu" khi cảnh báo những rủi ro từ việc duy trì lãi suất thực âm quá lâu.

Mới đây, vào ngày 22.5, Tổng thống Mỹ Donald Trump chủ trì lễ tuyên thệ nhậm chức của ông Kevin Warsh với tư cách Chủ tịch Fed. Dù Nhà Trắng ngày càng thể hiện rõ kỳ vọng Fed sẽ sớm hạ lãi suất nhưng tân Chủ tịch Fed phát biểu rằng nhiệm vụ của cơ quan này là duy trì ổn định giá cả và tối đa hóa việc làm... Vì vậy, xu hướng lãi suất sắp tới của Fed sẽ ra sao vẫn còn chưa rõ ràng và điều này vẫn đang hỗ trợ đồng bạc xanh giao dịch ở mức cao.