Giá USD hôm nay 20.5.2026: Đồng loạt tăng

An Yến
20/05/2026 09:03 GMT+7

Giá USD trong nước đồng loạt đi lên theo đà tăng của thế giới khi lợi suất trái phiếu Mỹ nhảy vọt.

Sáng nay (20.5), tỷ giá trung tâm giữa VND với USD do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.135 đồng tăng 2 đồng so với hôm qua. Ngay sau đó, các ngân hàng thương mại cũng tăng giá USD tương tự: Ngân hàng Vietcombank tăng 12 đồng ở chiều mua chuyển khoản, lên 26.151 đồng và tăng 2 đồng ở chiều bán ra, đạt 26.391 đồng; Ngân hàng ACB giữ nguyên chiều mua chuyển khoản 26.170 đồng và cũng tăng 2 đồng ở chiều bán ra, lên 26.389 đồng…Tương tự, giá USD tự do tăng 10 - 20 đồng khi mua vào 26.490 đồng, bán ra 26.560 đồng.

Giá USD sáng 20.5 đồng loạt tăng

ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD thế giới bật tăng trở lại. Chỉ số USD-Index lên 99,33 điểm, tăng 0,25 điểm so với hôm qua. Đồng bạc xanh tăng cùng chiều lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ sau một loạt báo cáo cho thấy lạm phát đang nóng trở lại khi chiến tranh ở Iran đẩy giá dầu lên. Trong phiên 19.5 (giờ Mỹ), lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 30 năm đã tăng cao nhất gần 19 năm, lên 5,181%. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm - tham chiếu quan trọng cho lãi suất vay mua nhà, vay mua ô tô và nợ thẻ tín dụng - tăng gần 3,6 điểm cơ bản lên 4,659%, cao nhất kể từ tháng 1.2025. Lợi suất trái phiếu 2 năm, vốn nhạy cảm với kỳ vọng lãi suất ngắn hạn của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cũng tăng 1 điểm cơ bản (tương đương 0,01%) lên 4,10%. Một khảo sát của Ngân hàng Bank of America công bố ngày 19.5 cho thấy, 62% các nhà quản lý quỹ toàn cầu dự báo lợi suất trái phiếu Mỹ 30 năm sẽ lên 6%, tương đương mức cao nhất kể từ cuối năm 1999 và cao hơn khoảng 85 điểm cơ bản so với hiện tại. Chỉ 20% người tham gia khảo sát cho rằng lợi suất sẽ quay về 4%.

Áp lực từ lợi suất trái phiếu tăng cao cũng khiến chứng khoán Mỹ suy yếu trong phiên giao dịch cùng ngày. Chỉ số S&P 500 giảm 49,49 điểm, tương ứng giảm 0,67% xuống 7.353,61 điểm; Nasdaq Composite mất 0,84% xuống 25.857,71 và Dow Jones cũng giảm 322,24 điểm, tương đương 0,65, còn 49.363,88 điểm.

Giá USD hôm nay 19.5.2026: Bật tăng cùng nhiều ngoại tệ khác

Giá USD trong nước và nhiều ngoại tệ khác đồng loạt tăng dù thế giới quay đầu giảm.

