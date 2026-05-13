Giá USD hôm nay 13.5.2026: Ngân hàng đứng yên, đô tự do vẫn đi lùi

An Yến
13/05/2026 08:40 GMT+7

Giá USD tại các ngân hàng đứng yên bất chấp thế giới duy trì đà tăng.

Sáng nay (13.5), tỷ giá trung tâm giữa VND với USD do Ngân hàng Nhà nước giữ nguyên ở mức 25.123 đồng. Tương tự, các ngân hàng thương mại cũng không thay đổi giá USD như Vietcombank tiếp tục mua chuyển khoản 26.129 đồng, bán ra 26.379 đồng; ACB tăng 10 đồng ở chiều mua chuyển khoản, lên 26.150 đồng và cũng duy trì chiều bán ra 26.379 đồng…

Riêng giá USD tự do tiếp tục giảm khoảng 30 đồng ở chiều bán ra, xuống 26.530 đồng trong khi chiều mua vào xuống 26.410 đồng.

Giá USD hôm nay 13.5.2026: - Ảnh 1.

Giá USD sáng 13.5 đứng yên trong ngân hàng nhưng thị trường tự do tiếp tục giảm

ẢNH: NGỌC THẮNG

Theo Công ty chứng khoán MBS, diễn biến hạ nhiệt tạm thời của căng thẳng Trung Đông đã góp phần kéo giảm chỉ số USD-Index. Dù vậy, áp lực đối với tỷ giá USD/VND vẫn hiện hữu trong thời gian tới. Yếu tố đầu tiên đến từ giá dầu thế giới tăng mạnh do bất ổn tại Trung Đông. Bên cạnh đó, kỳ vọng Fed trì hoãn cắt giảm lãi suất tiếp tục hỗ trợ đồng bạc xanh. Ngoài áp lực từ bên ngoài, MBS cũng lưu ý thặng dư thương mại của Việt Nam đang có xu hướng thu hẹp khi tốc độ tăng nhập khẩu cao hơn xuất khẩu... Do đó, MBS dự báo tỷ giá USD/VND trong quý 2/2026 sẽ dao động quanh vùng 26.350 - 26.700 VND/USD, tương ứng tăng khoảng 0,3 - 1,6% so với đầu năm.

Giá USD thế giới tăng cao khi chỉ số USD-Index lên 98,32 điểm, cao hơn hôm qua 0,3 điểm. Đồng bạc xanh duy trì đà tăng sau khi lạm phát tháng 4 của Mỹ lên cao. Theo báo cáo công bố hôm qua của Cục Thống kê Lao động Mỹ, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4 tăng 0,6% so với tháng 3, đúng như dự báo của thị trường. Tuy nhiên, tính theo năm, CPI tăng 3,8%, cao hơn 0,1% so với dự báo của Dow Jones. Đây là mức lạm phát toàn phần cao nhất kể từ tháng 5.2023. Trong đó, giá năng lượng tăng 3,8% trong tháng 4 và tăng 17,9% so với cùng kỳ năm trước là yếu tố chính thúc đẩy lạm phát tăng tốc. Sau báo cáo, một số nhà phân tích quốc tế cho rằng khả năng giảm lãi suất của Fed là rất thấp, thậm chí cần phải nghĩ đến việc ngân hàng trung ương này tăng lãi suất. Dữ liệu từ CME Group cũng cho thấy, thị trường nâng xác suất Fed tăng lãi suất vào cuối năm lên khoảng 30%.

Giá USD hôm nay 12.5.2026: Thế giới và trong nước đồng loạt tăng

Giá USD đồng loạt tăng khi đàm phán giữa Mỹ và Iran chưa có tiến triển mới.

