Giá USD hôm nay 19.5.2026: Bật tăng cùng nhiều ngoại tệ khác

An Yến
An Yến
19/05/2026 08:43 GMT+7

Giá USD trong nước và nhiều ngoại tệ khác đồng loạt tăng dù thế giới quay đầu giảm.

Sáng 19.5, Ngân hàng Nhà nước giữ nguyên tỷ giá trung tâm giữa VND với USD ở mức 25.133 đồng, tăng 2 đồng so với hôm qua. Ngay sau đó, các ngân hàng thương mại cũng tăng giá USD tương tự như Ngân hàng Vietcombank tăng 2 đồng, đưa giá mua chuyển khoản lên 26.139 đồng, bán ra 26.389 đồng; Ngân hàng ACB giữ nguyên chiều mua chuyển khoản 26.170 đồng và tăng 2 đồng ở chiều bán ra, lên 26.389 đồng…

Cùng chiều USD, một số ngoại tệ khác cũng bật tăng. Chẳng hạn, giá euro tại Ngân hàng Vietcombank tăng 77 đồng khi mua chuyển khoản 30.209 đồng, bán ra lên 31.406 đồng; bảng Anh tăng 298 đồng, đưa chiều mua chuyển khoản lên 34.816 đồng, bán ra 35.931 đồng; nhân dân tệ (CNY) cũng tăng 9,43 đồng khi được mua chuyển khoản lên 3.815,85 đồng và bán ra 3.938,04 đồng...

Giá USD hôm nay 19.5.2026: Bật tăng cùng nhiều ngoại tệ khác - Ảnh 1.

Giá USD và euro, nhân dân tệ đồng loạt tăng sáng 19.5

ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD thế giới quay đầu giảm. Chỉ số USD-Index xuống 99,07 điểm, thấp hơn hôm qua 0,2 điểm. Đồng bạc xanh giảm so với các đồng tiền chủ chốt khác sau khi Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ hoãn kế hoạch tấn công Iran vào ngày 19.5, đồng thời bày tỏ hy vọng đạt được thỏa thuận về vấn đề hạt nhân của Iran. Việc chiến sự tại Trung Đông hạ nhiệt là lý do đẩy USD đi xuống. 

Trong khi đó, đồng nhân dân tệ của Trung Quốc những ngày qua tăng liên tục lên mức cao nhất trong vòng 3 năm so với USD. Hiện tỷ giá được giao dịch khoảng 6,8001 CNY đổi 1 USD. Tính từ đầu năm đến nay, đồng CNY đã ghi nhận đà tăng trưởng vững chắc, tăng gần 3% so với đồng USD. Giới phân tích từ các định chế tài chính hàng đầu đều chỉ ra những yếu tố nền tảng tích cực hỗ trợ đà tăng của đồng tiền này. Trong đó, Ngân hàng HSBC đã nâng dự báo tỷ giá nhân dân tệ vào cuối năm nay lên mức 6,65 CNY/USD, so với mức 6,75 CNY/USD đưa ra trước đó. Cùng chung quan điểm, Goldman Sachs đánh giá đà tăng của đồng CNY sẽ còn dư địa và kéo dài hơn, nhờ thặng dư đối ngoại kỷ lục và năng lực cạnh tranh xuất khẩu vượt trội của Trung Quốc...

Giá USD hôm nay 18.5.2026: Đô tự do bật tăng dù ngân hàng đứng yên

Giá USD hôm nay 18.5.2026: Đô tự do bật tăng dù ngân hàng đứng yên

Giá USD trong các ngân hàng không thay đổi dù thế giới duy trì đà tăng.

Giá USD giá USD hôm nay giá euro Iran Nhân Dân Tệ
