Ông Trump nói Mỹ hoãn đánh Iran theo đề nghị của các đồng minh

Tổng thống Trump phát biểu tại Nhà Trắng hôm 18.5 ẢNH: REUTERS

Hãng Reuters ngày 19.5 dẫn lời Tổng thống Donald Trump cho biết có "cơ hội rất tốt" để Mỹ đạt thỏa thuận với Iran nhằm ngăn chặn Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân, chỉ vài giờ sau khi ông tuyên bố hoãn cuộc tấn công theo kế hoạch để tiếp tục đàm phán.

"Dường như rất có khả năng họ tìm ra được giải pháp. Nếu chúng ta có thể làm được điều đó mà không cần không kích mạnh vào họ, tôi sẽ rất vui", ông Trump phát biểu với báo giới.

Trước đó vào ngày 18.5, ông cho biết đã chỉ đạo quân đội Mỹ rằng "chúng ta sẽ không tiến hành cuộc tấn công theo kế hoạch vào Iran ngày mai, nhưng đã ra lệnh thêm cho [quân đội] chuẩn bị sẵn sàng tiến hành một cuộc tấn công toàn diện, quy mô lớn vào Iran, bất cứ lúc nào, trong trường hợp không đạt được một thỏa thuận chấp nhận được".

Trước đó chưa có thông báo công khai nào về kế hoạch tấn công Iran vào ngày 19.5.

Ông Trump cảnh báo "thời gian dần cạn" với Iran, Mỹ, Israel chuẩn bị nối lại tấn công

Trước áp lực mở lại eo biển Hormuz, ông Trump trước đây đã bày tỏ hy vọng sắp đi đến thỏa thuận về việc chấm dứt xung đột, nhưng cũng đe dọa sẽ tấn công mạnh vào Iran nếu Tehran không đạt thỏa thuận.

Viết trên mạng xã hội, Tổng thống Mỹ cho biết các nhà lãnh đạo của Qatar, Ả Rập Xê Út và Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất đã đề nghị ông hoãn cuộc tấn công Iran vì "một thỏa thuận sẽ được ký kết, thỏa thuận này sẽ rất được Mỹ cũng như tất cả các quốc gia ở Trung Đông và nhiều nơi khác chấp nhận".

Ông Trump chưa nêu chi tiết về thỏa thuận đang được thảo luận.

Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei xác nhận rằng quan điểm của Tehran đã được "truyền đạt đến phía Mỹ thông qua Pakistan", nhưng không cung cấp chi tiết.

Một nguồn tin Pakistan xác nhận rằng nước này đã chia sẻ đề xuất mới nhất với Mỹ. Tuy nhiên, nguồn tin này cho rằng tiến trình đàm phán gặp nhiều khó khăn do các bên "liên tục thay đổi yêu cầu", đồng thời nói thêm rằng "chúng ta không còn nhiều thời gian".