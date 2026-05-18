Iran phản hồi đề xuất hòa bình mới nhất của Mỹ

Gần đây, Washington và Tehran đã trao đổi các đề xuất hòa bình trong nỗ lực chấm dứt cuộc xung đột do Mỹ và Israel phát động vào ngày 28.2. Hiện tại, các bên vẫn duy trì tình trạng ngừng bắn.

"Như chúng tôi đã thông báo hôm qua, những lo ngại của chúng tôi đã được truyền đạt đến phía Mỹ", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Esmaeil Baqaei cho biết trong cuộc họp báo ngày 18.5, đồng thời nói thêm rằng các cuộc trao đổi "vẫn đang tiếp diễn thông qua nước trung gian hòa giải Pakistan", theo AFP.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Esmaeil Baqaei trong cuộc họp báo tại Tehran hồi tháng 2 ẢNH: AFP

Ông Baqaei bảo vệ các yêu cầu của Iran, bao gồm việc hoàn trả các tài sản của Iran bị đóng băng ở nước ngoài và dỡ bỏ các lệnh cấm vận lâu dài. "Những điểm được nêu ra là những yêu cầu đã được nhóm đàm phán Iran kiên quyết bảo vệ trong mọi vòng đàm phán", ông nói.

Người phát ngôn cũng nhấn mạnh điều kiện là Mỹ phải trả tiền bồi thường chiến sự, mô tả cuộc xung đột là "bất hợp pháp và vô căn cứ".

Về khả năng chiến sự tái bùng phát, ông Baqaei nói rằng Iran "đã hoàn toàn sẵn sàng cho mọi tình huống".

Hôm 17.5, hãng thông tấn Fars của Iran cho biết Washington đã đưa ra một danh sách 5 điểm, trong đó bao gồm yêu cầu Iran chỉ giữ lại một địa điểm hạt nhân đang hoạt động và chuyển giao kho dự trữ uranium được làm giàu cao cho Mỹ.

Theo Fars, Mỹ đã từ chối trả dù chỉ là 25% tài sản bị đóng băng của Iran cũng như bất kỳ khoản bồi thường nào cho thiệt hại xung đột.

Trong khi đó, hãng thông tấn Mehr chỉ trích Mỹ không đưa ra bất kỳ nhượng bộ cụ thể nào nhưng lại muốn đạt được những nhượng bộ mà họ đã không đạt được thông qua chiến sự. "Điều này sẽ dẫn đến bế tắc trong các cuộc đàm phán", Mehr nhận xét.

Tuần trước, Iran đã kêu gọi chấm dứt giao tranh trên mọi mặt trận, bao gồm cả chiến dịch của Israel ở Lebanon, cũng như chấm dứt lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ đối với các cảng của Iran kể từ ngày 13.4. Tehran cũng kêu gọi dỡ bỏ tất cả các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran và thả các tài sản bị đóng băng ở nước ngoài.

Trong một diễn biến liên quan, hãng thông tấn Tasnim ngày 18.5 dẫn lời một nguồn tin giấu tên thân cận với nhóm đàm phán của Iran cho biết người Mỹ đã đồng ý miễn trừ các lệnh trừng phạt dầu mỏ của Iran trong thời gian hai bên đàm phán. Hãng thông tấn cho rằng quyết định này trái ngược hoàn toàn với quan điểm trước đó của Mỹ.

Nguồn tin lưu ý rằng Iran nhấn mạnh yêu cầu dỡ bỏ toàn bộ lệnh cấm vận trong khi Mỹ chỉ sẵn sàng tạm hoãn các lệnh cấm vận do Bộ Tài chính Mỹ ban hành, trừ khi đạt thỏa thuận cuối cùng.