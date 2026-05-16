Ông Trump tuyên bố sắp hết kiên nhẫn với Iran

"Tôi sẽ không kiên nhẫn thêm được nữa. Họ nên đạt thỏa thuận", ông Trump phát biểu trong cuộc phỏng vấn trên chương trình Hannity của Đài Fox News phát sóng tối 14.5 (theo giờ Mỹ).

Về kho dự trữ uranium đã làm giàu của Iran, ông Trump cho rằng Mỹ cần kiểm soát số vật liệu này chỉ vì tính biểu tượng. "Thực ra, tôi chỉ cảm thấy yên tâm hơn nếu tôi có được nó. Nhưng tôi nghĩ chuyện đó mang tính biểu tượng nhiều hơn bất cứ điều gì khác", ông phát biểu.

Ông Trump ca ngợi các thỏa thuận thương mại với Trung Quốc, cảnh báo về Iran

Liên quan vấn đề xung đột với Iran, Hạ viện Mỹ ngày 14.5 bác bỏ một nghị quyết do đảng Dân chủ dẫn đầu nhằm chấm dứt xung đột với Iran cho đến khi được quốc hội phê chuẩn. Theo Reuters, các nghị sĩ bỏ phiếu với tỷ lệ 212-212, khiến nghị quyết bị bác bỏ vì không đủ đa số phiếu, dù được một số nghị sĩ Cộng hòa ủng hộ.

Nhận định về sức mạnh quân sự của Iran, Đô đốc Brad Cooper, chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, cho rằng việc Mỹ đánh bom đã giáng một đòn mạnh, khiến quân đội và ngành công nghiệp quốc phòng Iran còn lại rất ít khả năng tấn công các nước láng giềng. Phát biểu được đưa ra sau khi nhiều hãng truyền thông dẫn báo cáo tình báo Mỹ cho rằng Iran vẫn duy trì năng lực vốn có về tên lửa, máy bay không người lái và xuồng tấn công nhỏ.



