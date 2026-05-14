Ông Netanyahu bí mật đến UAE giữa xung đột Iran

Theo Reuters, ông Netanyahu được cho là đã gặp Tổng thống UAE Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan ngày 26.3 tại Al Ain - thành phố ốc đảo gần biên giới Oman.

Văn phòng Thủ tướng Israel tối 13.5 cho hay: "Chuyến thăm này đã dẫn đến một bước đột phá lịch sử trong quan hệ giữa Israel và UAE".

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu tại Jerusalem ngày 21.4.2026 ẢNH: REUTERS

The Wall Street Journal đưa tin Giám đốc Cơ quan tình báo Mossad (Israel) David Barnea cũng đã có ít nhất 2 chuyến thăm UAE trong thời gian xung đột với Iran, nhằm phối hợp các hoạt động quân sự.

Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao UAE ngày 13.5 đã bác bỏ các thông tin liên quan chuyến thăm của ông Netanyahu. "Mọi cáo buộc liên quan các chuyến thăm không báo trước hoặc các thỏa thuận không được tiết lộ đều hoàn toàn vô căn cứ trừ khi được các cơ quan chức năng có thẩm quyền tại UAE chính thức công bố", theo thông cáo.

Các thông tin trên xuất hiện trong bối cảnh quan hệ Israel - UAE được cho là ngày càng gắn chặt sau khi hai bên bình thường hóa quan hệ theo Hiệp định Abraham năm 2020. UAE là quốc gia Ả Rập vùng Vịnh đầu tiên ký thỏa thuận này với Israel, trước khi Bahrain, Morocco và Sudan tham gia.

Ngày 12.5, Đại sứ Mỹ tại Israel Mike Huckabee cũng nói Israel đã cung cấp hệ thống phòng không Vòm sắt cho UAE, đồng thời cử các chuyên gia quân sự hỗ trợ vận hành trong cuộc xung đột với Iran. "Có một mối quan hệ đặc biệt giữa UAE và Israel", ông Huckabee nói.

Theo The Wall Street Journal, UAE đã bí mật tiến hành một số cuộc tấn công nhằm vào Iran, trong đó có vụ nhắm vào nhà máy lọc dầu trên đảo Lavan hồi đầu tháng 4, để đáp trả các đợt tấn công của Tehran vào cơ sở dầu mỏ của UAE. Abu Dhabi chưa bình luận về thông tin này.

UAE là trung tâm kinh doanh và tài chính khu vực, đồng thời là một trong những đồng minh quan trọng nhất của Mỹ. Trong những năm gần đây, UAE ngày càng theo đuổi đường lối đối ngoại độc lập hơn trong khu vực, đồng thời mở rộng hợp tác với Israel trên các lĩnh vực an ninh, công nghệ và thương mại. Đầu tháng 5, UAE đã rời khỏi OPEC làm suy yếu nghiêm trọng ảnh hưởng của tổ chức này trên thị trường toàn cầu.

Tuy nhiên, việc Israel - UAE xích lại gần nhau cũng vấp phải nhiều tranh cãi, đặc biệt trong bối cảnh xung đột tại Gaza và chiến sự lan rộng ở Trung Đông, theo The Guardian.

Israel hiện đối mặt với cáo buộc liên quan chiến dịch quân sự tại Gaza, trong khi Tòa án hình sự quốc tế đã ban hành lệnh bắt đối với ông Netanyahu và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant. UAE cũng nhiều lần bị cáo buộc hỗ trợ Lực lượng Hỗ trợ Nhanh (RSF) trong cuộc xung đột tại Sudan, điều mà Abu Dhabi bác bỏ.