UAE bí mật tấn công nhà máy lọc dầu Iran?

F-16 của UAE trình diễn tại Dubai vào ngày 17.11.2025 ẢNH: AFP

Tờ The Jerusalem Post ngày 12.5 dẫn các nguồn thạo tin cho hay Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) từng tham gia vào các cuộc tấn công gần đây nhắm vào Iran, trong đó có cuộc tấn công nhà máy lọc dầu trên đảo Lavan vào tháng 4.

Theo đó, UAE tiến hành các cuộc tấn công bí mật nhằm đáp trả việc Iran tấn công hạ tầng dân sự và năng lượng.

Iran sau đó phóng thêm một loạt tên lửa và máy bay không người lái (UAV) tấn công UAE và Kuwait để trả đũa, dù chưa bên nào xác nhận chính thức về việc tấn công các cơ sở của Iran vào thời điểm đó.

UAE không công khai thừa nhận tham gia cuộc tấn công nhằm vào Iran, được cho là diễn ra trước khi lệnh ngừng bắn hiện tại bắt đầu.

Theo tờ The Wall Street Journal, Mỹ đã âm thầm hoan nghênh việc UAE tham gia các cuộc tấn công và các quan chức cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump kỳ vọng các quốc gia vùng Vịnh sẽ tham gia tích cực hơn nữa trong cuộc chiến.

UAE là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi cuộc xung đột giữa Israel và Mỹ với Iran, cả về kinh tế do việc gián đoạn không phận và eo biển Hormuz, và về vật chất, khi nhiều cuộc tấn công của Iran nhắm vào cơ sở hạ tầng ở UAE.

Sự tham gia trong cuộc xung đột với Iran dường như là một trong những động thái của UAE nhằm thể hiện vị thế là một cường quốc an ninh trong khu vực.

Khói bốc lên tại nhà máy lọc dầu của Iran trên đảo Lavan hôm 8.4 ẢNH: REUTERS

UAE đã đầu tư vào lực lượng không quân, sở hữu một số hệ thống phát hiện radar tiên tiến nhất, và thậm chí còn có hệ thống phòng không Iron Dome (Vòm Sắt) với các nhân viên vận hành thuộc Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) trong đợt xung đột gần đây nhất.

Nhiều quan chức Israel đã tuyên bố rằng quyết định gửi hệ thống Vòm Sắt và các tên lửa đánh chặn được đưa ra sau khi Thủ tướng Benjamin Netanyahu điện đàm với Tổng thống UAE Mohammed bin Zayed.

Ngoài ra, UAE đã tham gia vào nhiều cuộc xung đột trong vài thập niên qua, với việc điều quân đến Libya, Sudan và Yemen cùng nhiều cuộc xung đột khác.

Theo The Wall Street Journal, UAE ngày càng sẵn sàng hơn trong việc sử dụng quân đội để bảo vệ lợi ích kinh tế và mở rộng ảnh hưởng ở Trung Đông và các khu vực lân cận như Bắc Phi.