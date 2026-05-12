Mỹ nói thỏa thuận ngừng bắn với Iran 'nguy kịch', Tehran phản ứng

Phát biểu ngày 11.5, ông Trump bác bỏ các đề xuất hòa bình mới nhất của Iran, gọi đây là những đề xuất "ngu ngốc", đồng thời phủ nhận việc ông chịu sức ép trong nước phải đạt được thỏa thuận.

Đề cập thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 7.4, Reuters dẫn lời ông Trump nói: "Tôi cho rằng đó là thỏa thuận yếu nhất hiện nay, sau khi đọc thứ rác rưởi mà họ gửi cho chúng ta. Tôi thậm chí còn chưa đọc xong". Chủ nhân Nhà Trắng cũng ví tình trạng của thỏa thuận như một bệnh nhân "chỉ còn khoảng 1% cơ hội sống sót".

Tổng thống Mỹ Donald Trump phản ứng sau khi phát biểu tại Nhà Trắng ngày 11.5.2026 ẢNH: REUTERS

Tuần trước, Mỹ đã gửi cho Iran một loạt điều kiện nhằm giảm căng thẳng, chủ yếu liên quan việc kiềm chế chương trình hạt nhân của Tehran. Cuối tuần qua, Iran gửi đề xuất phản hồi, nhưng lập tức bị ông Trump bác bỏ, theo The Guardian.

Phía Iran ngày 11.5 bảo vệ lập trường của mình. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baqaei nói các đề xuất của Tehran là "hợp lý, có trách nhiệm và hào phóng", đồng thời khẳng định Mỹ - Iran bên vẫn còn khả năng đạt thỏa thuận.

Trong khi đó, thiếu tướng Mohammad Ali Jafari, cựu chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, tuyên bố sẽ không có thêm đàm phán nếu chiến sự trên các mặt trận chưa chấm dứt, lệnh trừng phạt chưa được dỡ bỏ, tài sản bị phong tỏa chưa được giải ngân, thiệt hại xung đột chưa được bồi thường và chủ quyền của Iran đối với eo biển Hormuz chưa được công nhận.

Iran nói đã 'khóa mục tiêu', đợi lệnh tấn công nếu Mỹ nếu đe dọa ở eo biển Hormuz

Al Jazeera dẫn lời Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf nhấn mạnh Mỹ "không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận" đề xuất 14 điểm của Tehran để chấm dứt xung đột, đồng thời cũng cảnh báo lực lượng vũ trang nước này sẵn sàng đáp trả dứt khoát bất kỳ "hành động gây hấn" nào.

Ngoài ra, nghị sĩ Mostafa Taheri cho biết khoản phí quá cảnh mới mà Iran đề xuất tại eo biển Hormuz có thể mang lại khoảng 15 tỉ USD mỗi năm, tương đương gần một phần ba doanh thu dầu mỏ hiện tại của Tehran.

Bế tắc tại Hormuz tiếp tục gây sức ép lên thị trường năng lượng. Giá dầu Brent kỳ hạn tăng 3%, lên hơn 104 USD/thùng, trong bối cảnh tuyến đường thủy này gần như bị đóng hoàn toàn, theo AFP. Bà Kathleen Brooks, Giám đốc nghiên cứu tại XTB, nhận định giá dầu đang phản ứng rất mạnh với mọi tín hiệu liên quan khả năng mở lại eo biển Hormuz.

Theo ước tính của Tổ chức hàng hải quốc tế (IMO), gần 1.500 tàu chở dầu và khoảng 20.000 thủy thủ đang mắc kẹt tại Vịnh Ba Tư. Quan chức IMO cảnh báo nguồn cung thiết yếu như nước, thực phẩm và nhiên liệu có thể sớm cạn kiệt.

Một số quan chức Liên Hiệp Quốc cũng lo ngại việc phân bón không thể vận chuyển qua Hormuz có thể làm trầm trọng thêm nguy cơ khủng hoảng lương thực tại nhiều khu vực, theo The Guardian.

Trong nỗ lực quốc tế nhằm xử lý khủng hoảng, Anh và Pháp dự kiến ngày 12.5 tổ chức cuộc họp với sự tham gia của khoảng 40 bộ trưởng quốc phòng để thảo luận về khả năng thành lập lực lượng đặc nhiệm bảo vệ tự do hàng hải tại eo biển Hormuz, sau khi Mỹ và Iran đạt được bất kỳ thỏa thuận nào.

Trong một diễn biến khác, Mỹ ngày 11.5 áp đặt thêm các lệnh trừng phạt đối với những cá nhân và công ty bị cáo buộc hỗ trợ Iran vận chuyển dầu sang Trung Quốc. Washington cho biết động thái này nhằm cắt nguồn tài trợ cho các chương trình quân sự và hạt nhân của Tehran, đồng thời cảnh báo các ngân hàng về các nỗ lực né tránh lệnh trừng phạt.

Diễn biến trên xảy ra trước cuộc gặp dự kiến giữa ông Trump và Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình trong hai ngày 14 - 15.5. Theo Reuters, ông Trump nhiều khả năng sẽ gây sức ép để Bắc Kinh hỗ trợ tháo gỡ bế tắc với Iran và thúc đẩy việc mở lại eo biển Hormuz.