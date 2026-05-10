Iran nói đã gửi phản hồi về đề xuất hòa bình của Mỹ

Dữ liệu tàu thuyền cho thấy tàu Al Kharaitiyat do QatarEnergy vận hành đã đi qua eo biển Hormuz an toàn ẢNH: REUTERS

Hãng IRNA ngày 10.5 đưa tin Iran đã gửi phản hồi đề xuất của Mỹ về việc bắt đầu đàm phán hòa bình để chấm dứt xung đột, trong khi một tàu chở khí đốt của Qatar được phép đi qua eo biển Hormuz đang bị phong tỏa.

Theo bản tin, phản hồi được gửi đến bên trung gian Pakistan, ở giai đoạn này tập trung vào việc chấm dứt xung đột, nhưng chưa có thông tin chi tiết nào được công bố ngay lập tức.

Theo Reuters, văn bản phản hồi của Iran tập trung vào việc chấm dứt xung đột trên mọi mặt trận, đặc biệt là ở Lebanon.

Sau khoảng 48 giờ tương đối yên tĩnh sau các cuộc đụng độ lẻ tẻ tuần trước, máy bay không người lái thù địch đã được phát hiện tại một số quốc gia vùng Vịnh vào ngày 10.5, nhấn mạnh mối đe dọa vẫn tồn tại trong khu vực bất chấp lệnh ngừng bắn đã có hiệu lực một tháng.

Tuy nhiên tàu Al Kharaitiyat do QatarEnergy vận hành đã đi qua eo biển an toàn và đang hướng đến cảng Qasim của Pakistan, theo Reuters dẫn dữ liệu từ công ty phân tích vận tải biển Kpler.

Đây là tàu chở khí đốt tự nhiên hóa lỏng đầu tiên của Qatar đi qua eo biển Hormuz kể từ khi Mỹ và Israel bắt đầu cuộc chiến chống Iran vào ngày 28.2.

Iran cảnh báo tấn công mục tiêu Mỹ nếu bị đe dọa ở eo biển Hormuz

Các nguồn tin trước đó cho biết việc vận chuyển này giúp giảm áp lực đối với Pakistan sau làn sóng mất điện do việc ngừng nhập khẩu khí đốt thiết yếu. Việc vận chuyển đã được Iran chấp thuận để xây dựng lòng tin với Qatar và Pakistan, cả hai đều là các bên trung gian hòa giải trong cuộc chiến.

Theo đề xuất do Mỹ đưa ra, xung đột sẽ chính thức chấm dứt trước khi bắt đầu các cuộc đàm phán về các vấn đề căng thẳng hơn, bao gồm cả chương trình hạt nhân của Iran.

Trước chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump vào tuần tới, giới phân tích cho rằng áp lực ngày càng gia tăng nhằm chấm dứt xung đột ở Trung Đông, vốn đã gây ra khủng hoảng năng lượng toàn cầu và đe dọa ngày càng lớn đến nền kinh tế thế giới.