CIA đánh giá Iran có thể chống chịu sự phong tỏa trong nhiều tháng?

Bản đánh giá trên của CIA đã được gửi cho các nhà hoạch định chính sách cấp cao của Mỹ trong tuần này, theo tờ The Washington Post ngày 7.5. Cơ quan tình báo Mỹ xác định rằng Iran vẫn duy trì phần lớn năng lực tên lửa bất chấp sự oanh tạc của Mỹ và Israel trong nhiều tuần.

Một phụ nữ đi ngang qua bức tranh tường tại Tehran (Iran) ngày 6.5 ẢNH: REUTERS

Một quan chức Mỹ cho rằng Iran vẫn sở hữu 70% kho tên lửa và khoảng 75% giàn phóng di động. Đồng thời, nước này cũng đang mở lại các cơ sở lưu trữ ngầm và sửa chữa những hệ thống vũ khí bị hư hại.

Ngoài ra, năng lực máy bay không người lái của Iran vẫn là mối đe dọa lớn cho tàu thương mại qua eo biển Hormuz.

Đánh giá của CIA có phần trái ngược với những tuyên bố của Tổng thống Donald Trump. Gần đây nhất, vào ngày 6.5, ông nói rằng kho tên lửa của Iran hầu như đã bị tàn phá.

"Kho tên lửa của họ đã bị tàn phá hầu hết. Có lẽ họ còn khoảng 18 - 19% nhưng không nhiều so với những gì họ từng có", ông Trump nói.

Nhà lãnh đạo và các quan chức khác trong chính quyền bảo vệ mức độ hiệu quả của lệnh phong tỏa cảng biển Iran, khiến nước này chịu thiệt hại kinh tế nặng nề và gia tăng nguy cơ sụp đổ.

"Trong chiến dịch Epic Fury, Iran đã bị nghiền nát về quân sự. Giờ đây, họ đang bị bóp nghẹt về kinh tế bởi chiến dịch Economic Fury và mất 500 triệu USD mỗi ngày do việc phong tỏa thành công của quân đội Mỹ đối với các cảng của Iran. Chế độ Iran biết rõ thực tế hiện nay là không thể duy trì và Tổng thống Trump nắm mọi lá bài trong khi các nhà đàm phán làm việc để đạt thỏa thuận", người phát ngôn Nhà Trắng Anna Kelly nói.

Tuy nhiên, các quan chức được The Washington Post dẫn lời cho rằng Iran đã thích nghi với các lệnh cấm vận và sức ép quân sự bằng cách tích trữ dầu mỏ trên tàu biển, giảm sản xuất dầu nhằm để dành hạ tầng và chuẩn bị phương án xuất khẩu bằng đường bộ qua Trung Á. Có quan chức còn lưu ý rằng đánh giá của CIA thậm chí còn khiêm tốn so với sức chống chịu của Iran.

Iran chưa bình luận về những thông tin trên nhưng vẫn sẵn sàng ăn miếng, trả miếng với Mỹ về quân sự như vụ việc ngày 7.5 và vẫn đóng cửa eo biển Hormuz.