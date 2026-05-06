Mỹ - Iran bắn tín hiệu xuống thang, hé lộ đề xuất 14 điểm

Chiều 6.5, hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố eo biển Hormuz có thể được mở trở lại nếu Mỹ chấm dứt đe dọa và các thủ tục mới được đặt ra.

IRGC không nêu rõ thủ tục mới là gì mà chỉ cảm ơn các chủ tàu đã tuân thủ quy định của Iran khi đi qua eo biển Hormuz, theo Reuters.

Tàu container tại eo biển Hormuz gần cảng Bandar Abbas của Iran ngày 4.5 ẢNH: REUTERS

Tuyên bố được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo tạm dừng chiến dịch hộ tống tàu thuyền thương mại qua eo biển Hormuz do đạt được tiến bộ lớn hướng tới một "thỏa thuận hoàn chỉnh và cuối cùng" với Iran.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social sau đó, ông Trump nói xung đột có thể chấm dứt nếu Iran tôn trọng những điều đã được thống nhất.

"Nếu họ không đồng ý, việc ném bom sẽ bắt đầu và đáng buồn là nó sẽ ở mức độ và cường độ cao hơn nhiều so với trước", ông Trump cảnh báo. Trong cuộc phỏng vấn với tờ New York Post, nhà lãnh đạo cho rằng "còn quá sớm" để cân nhắc đàm phán trực tiếp với Iran.

Ông Trump không nói rõ điều đã được thống nhất và đề xuất mà Mỹ đưa ra. Trang Axios dẫn nguồn tin tiết lộ hai bên đang tiến gần đến một biên bản ghi nhớ dài một trang để chấm dứt xung đột. Biên bản được đề xuất gồm 14 điểm, trong đó quy định hai bên sẽ chính thức dừng chiến sự, sau đó sẽ thảo luận để khơi thông tuyến hàng hải qua eo biển Hormuz, dỡ bỏ lệnh cấm vận của Mỹ đối với Iran và hạn chế chương trình hạt nhân của Tehran.

Nguồn tin của Reuters cho hay nếu hai bên chấp nhận thỏa thuận sơ bộ, tiến trình đàm phán chi tiết kéo dài 30 ngày sẽ bắt đầu để tìm kiếm một thỏa thuận hoàn chỉnh.

Nhà Trắng chưa bình luận trong khi CNBC dẫn lời một người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran nói rằng Tehran đang đánh giá đề xuất 14 điểm này.