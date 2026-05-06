Ông Trump tạm dừng chiến dịch dẫn tàu thuyền rời eo biển Hormuz

"Dự án Tự do (việc di chuyển của tàu thuyền qua eo biển Hormuz) sẽ tạm dừng trong một thời gian ngắn để xem liệu thỏa thuận (với Iran) có thể được hoàn tất và ký kết hay không”, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social ngày 6.5.

Tổng thống Trump nêu rằng ông đã ra quyết định dựa trên cơ sở yêu cầu của Pakistan và các quốc gia khác, "cùng với những thành công quân sự to lớn trong chiến dịch chống lại Iran, thêm vào đó là những tiến bộ đáng kể hướng tới một thỏa thuận hoàn chỉnh với các đại diện của Iran". Ông nêu thêm lệnh phong tỏa của Mỹ vẫn được duy trì đầy đủ.

Tàu thuyền ở eo biển Hormuz, khu vực gần bán đảo Musandam của Oman ngày 4.5 ẢNH: REUTERS

Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nói trong buổi họp báo ngày 5.5 rằng chiến dịch quân sự lớn của Mỹ nhằm vào Iran đã kết thúc, thế nhưng không xác nhận liệu đã chấm dứt xung đột hay chưa, hay liệu giao tranh có tái bùng phát hay không.

Ông Rubio cho biết chiến dịch “Epic Fury” mà Mỹ phát động tấn công Iran ngày 28.2 đã kết thúc do đã đạt được toàn bộ mục tiêu.

"Chúng tôi không mong muốn xảy ra thêm bất kỳ tình huống căng thẳng nào nữa. Chúng tôi ưu tiên con đường hòa bình hơn”, ông nói, cho rằng để đạt được điều đó thì Tehran cần chấp nhận các yêu cầu của Washington.

Tuyên bố của giới chức Mỹ được đưa ra trong bối cảnh Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi sẽ có chuyến thăm Trung Quốc trong ngày 6.5 để thảo luận nhiều vấn đề khu vực và quốc tế. Ông Rubio kêu gọi Bắc Kinh chuyển thông điệp cho đại diện Tehran rằng việc tiếp tục hành động thù địch ở Hormuz sẽ khiến Iran "bị cô lập toàn cầu".

Căng thẳng Trung Đông leo thang ngày 5.5 sau khi Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) thông báo việc phải đánh chặn các tên lửa và máy bay không người lái (UAV) từ Iran, dù quân đội Iran phủ nhận thực hiện vụ tấn công.

Bộ Ngoại giao UAE cho biết các vụ tấn công là một sự leo thang nghiêm trọng và gây ra mối đe dọa trực tiếp đến an ninh quốc gia. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Iran bác bỏ cáo buộc từ UAE, nói rằng hành động của lực lượng vũ trang Iran "hoàn toàn chỉ nhắm vào Mỹ".

"Iran sẽ không từ bỏ bất kỳ hành động nào để thực hiện các biện pháp cần thiết và thích đáng nhằm bảo vệ lợi ích và an ninh quốc gia của mình", Bộ Ngoại giao Iran tuyên bố hôm 5.5.