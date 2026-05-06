Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Ngoại trưởng Trung Quốc - Iran hội đàm, nói gì về chuyện Trung Đông?

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
06/05/2026 16:15 GMT+7

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi nhấn mạnh Trung Quốc là một người bạn thân thiết của Iran và sự hợp tác song phương ‘thậm chí sẽ trở nên mạnh mẽ hơn’.

Trong ngày 6.5, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã có cuộc gặp người đồng cấp Iran Abbas Araghchi tại thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc).

Hai ngoại trưởng đã thảo luận nhiều vấn đề về quan hệ song phương, đặc biệt là những diễn biến căng thẳng hiện nay ở Trung Đông.

Ngoại trưởng Trung Quốc - Iran hội đàm, nói gì về tình hình Trung Đông? - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị (phải) gặp người đồng cấp Iran Abbas Araghchi tại Bắc Kinh ngày 6.5

ẢNH: REUTERS

Theo AP, ông Vương Nghị kêu gọi một lệnh ngừng bắn toàn diện trong cuộc chiến giữa Mỹ - Israel và Iran, cho biết Bắc Kinh quan ngại sâu sắc trước xung đột đã kéo dài hơn 2 tháng qua.

“Cuộc xung đột không chỉ gây ra những tổn thất nặng nề cho người dân Iran mà còn tác động nghiêm trọng đến hòa bình khu vực và toàn cầu”, Ngoại trưởng Trung Quốc nhấn mạnh.

Đài Al Jazeera dẫn thông cáo từ Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho hay ông Vương kêu gọi Mỹ và Iran mở cửa lại eo biển Hormuz “sớm nhất có thể”.

"Chúng tôi cho rằng việc ngừng bắn toàn diện là yêu cầu cấp bách và tình trạng nối lại các hành động thù địch là không thể chấp nhận được. Điều đặc biệt quan trọng nữa là phải kiên định cam kết đối thoại và đàm phán", ông Vương Nghị phát biểu.

Trao đổi với người đồng cấp Trung Quốc, Ngoại trưởng Iran Araghchi nhấn mạnh Trung Quốc là một người bạn thân thiết của Iran và sự hợp tác song phương “thậm chí sẽ trở nên mạnh mẽ hơn trong tình hình hiện nay”, Đài ISNA của Iran đưa tin.

“Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của mình trong các cuộc đàm phán. Chúng tôi chỉ chấp nhận một thỏa thuận công bằng và toàn diện”, ông Araghchi nêu thêm.

Trước cuộc hội đàm của hai ngoại trưởng Trung Quốc và Iran, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 5.5 kêu gọi Bắc Kinh truyền đi thông điệp đến Tehran rằng Iran cần mở cửa eo biển Hormuz. Ông Rubio cho rằng hành động đóng cửa Hormuz của Iran hiện nay khiến nước này “bị cô lập toàn cầu”. “Tôi hy vọng phía Trung Quốc sẽ nói cho ông ấy (Araghchi) biết những điều cần được nói”, ông Rubio nhấn mạnh.

Chuyến thăm của ông Araghchi đến Trung Quốc diễn ra một tuần trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến đến Bắc Kinh để tham dự hội nghị thượng đỉnh, mà phía Nhà Trắng thông báo sẽ diễn ra ngày 14 - 15.5. Nếu kế hoạch diễn ra, đó sẽ là chuyến thăm đầu tiên của một tổng thống Mỹ đến Trung Quốc kể từ năm 2017.

Tin liên quan

Tình hình Iran, Trung Đông mới nhất ngày 6.5

Tình hình Iran, Trung Đông mới nhất ngày 6.5

Cuộc xung đột ở Trung Đông vẫn khó đoán khi đàm phán Mỹ - Iran chưa có chuyển biến đáng kể, trong khi trên thực địa liên tục có thay đổi. Tổng thống Trump vừa tuyên bố tạm dừng việc hỗ trợ tàu qua eo biển Hormuz.

Thỏa thuận ngừng bắn Mỹ - Iran lung lay sau đụng độ ở Hormuz

Ông Trump tạm dừng chiến dịch dẫn tàu thuyền rời eo biển Hormuz

Khám phá thêm chủ đề

ngoại trưởng trung quốc - iran hội đàm Vương Nghị Abbas Araghchi chiến sự Trung Đông Donald Trump
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận