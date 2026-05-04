Iran nói đã ngăn tàu chiến Mỹ tiến vào eo biển Hormuz, Mỹ lên tiếng

Khánh An
04/05/2026 20:34 GMT+7

Iran tuyên bố đã ngăn một tàu chiến Mỹ tiến vào eo biển Hormuz, trong bối cảnh Mỹ tìm cách hỗ trợ các tàu thương mại bị mắc kẹt rời khỏi eo biển này.

Iran nói đã ngăn tàu chiến Mỹ vào eo biển Hormuz, Mỹ lên tiếng - Ảnh 1.

Tàu khu trục USS Rafael Peralta của Hải quân Mỹ thực thi lệnh phong tỏa các cảng của Iran trong bức ảnh công bố hôm 24.4

ẢNH: REUTERS

Hãng Reuters ngày 4.5 đưa tin Iran tuyên bố đã buộc một tàu chiến Mỹ phải quay trở lại khi tiến vào eo biển Hormuz, trong khi Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) nhanh chóng bác bỏ thông tin về vụ tấn công bằng tên lửa.

Một quan chức cấp cao của Iran cho biết phía Iran đã bắn một phát súng cảnh cáo và hiện chưa rõ tàu chiến Mỹ có bị hư hại hay không.

Hải quân Iran cho biết họ đã ngăn chặn các tàu chiến tiến vào khu vực eo biển bằng cách đưa ra "cảnh báo nhanh chóng và dứt khoát".

Hãng thông tấn Fars đưa tin hai tên lửa đã bắn trúng tàu chiến gần cảng Jask ở lối vào phía nam của eo biển, nhưng CENTCOM phủ nhận việc bất kỳ tàu chiến nào bị trúng tên lửa.

CENTCOM cho biết đang hỗ trợ "Dự án Tự do" của Tổng thống Donald Trump, nhằm mục đích giải phóng các tàu thương mại bị mắc kẹt ở vùng Vịnh do cuộc chiến giữa Mỹ và Israel chống lại Iran.

Tổ chức Hàng hải Quốc tế cho biết hàng trăm tàu thương mại và khoảng 20.000 thủy thủ không thể đi qua eo biển trong suốt cuộc xung đột.

Tập đoàn vận tải container Hapag-Lloyd (Đức) ngày 4.5 cho biết đánh giá rủi ro của họ không thay đổi và việc đi qua eo biển Hormuz vẫn chưa thực hiện được.

Tuy nhiên, CENTCOM ngày 4.5 cho biết hai tàu thương mại treo cờ Mỹ đã đi qua eo biển Hormuz, trong khi một tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường của Hải quân Mỹ hoạt động trong khu vực.

"Lực lượng Mỹ đang chủ động hỗ trợ nỗ lực khôi phục vận chuyển thương mại hàng hải", theo thông cáo của CENTCOM.

