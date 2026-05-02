Tổng thống Trump nói Hải quân Mỹ bắt tàu Iran như 'cướp biển'

Trong bài phát biểu vào tối 1.5, Tổng thống Trump bất ngờ nói rằng Hải quân Mỹ hành động như "cướp biển" khi nhận xét về việc lực lượng Mỹ bắt giữ một con tàu vài ngày trước đó, theo Reuters.

"Chúng tôi đã bắt giữ con tàu, chúng tôi đã chiếm giữ hàng hóa, chúng tôi đã tịch thu dầu. Đó là một công việc kinh doanh rất sinh lời. Chúng tôi giống như cướp biển. Chúng tôi có phần giống cướp biển nhưng chúng tôi không giỡn chơi", ông Trump nói.

Một số tàu của Iran đã bị Mỹ bắt giữ sau khi rời các cảng của quốc gia vùng Vịnh, cùng với các tàu container bị trừng phạt và tàu chở dầu của Iran ở vùng biển châu Á.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, Đai sứ quán Iran tại Nam Phi chế ảnh ông Trump như nhân vật trong phim Cướp biển vùng Caribbean và chú thích: "Những tên cướp biển khốn khổ vùng vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz".

Hồi tháng 4, Iran đã cáo buộc Mỹ hành động như cướp biển khi tấn công và bắt giữ tàu chở container Touska của Tehran. Năm 2025, Venezuela cũng đưa ra cáo buộc tương tự khi Mỹ bắt giữ các tàu dầu bị cấm vận ngoài khơi quốc gia Nam Mỹ.

Ông Trump thảo luận kéo dài lệnh phong tỏa Iran

Iran đã phong tỏa gần như tất cả các tàu đi qua eo biển Hormuz kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột. Ông Trump đã áp đặt một lệnh phong tỏa riêng biệt đối với các cảng của Iran.

Mỹ và Israel đã tấn công Iran vào ngày 28.2. Iran đáp trả bằng các cuộc tấn công vào Israel và các quốc gia vùng Vịnh có căn cứ của Mỹ. Chiến sự đã đẩy giá dầu lên cao và dẫn đến việc phong tỏa eo biển Hormuz, tuyến đường thủy huyết mạch với khoảng 20% lượng dầu mỏ và khí đốt tự nhiên hóa lỏng toàn cầu đi qua.

Ông Trump đã phải đối mặt với sự lên án rộng rãi liên quan những bình luận của ông về cuộc xung đột, bao gồm cả khi ông đe dọa sẽ phá hủy toàn bộ nền văn minh của Iran vào tháng trước.