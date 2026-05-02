Ông Trump tăng thuế nhập khẩu ô tô EU

Vi Trân
02/05/2026 09:58 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ tăng thuế nhập khẩu đối với ô tô từ Liên minh châu Âu (EU) lên 25% vào tuần tới với cáo buộc khối này không tuân thủ thỏa thuận thương mại năm 2025.

Tổng thống Donald Trump ngày 1.5 cho biết ông sẽ tăng thuế nhập khẩu đối với ô tô và xe tải từ Liên minh châu Âu vào tuần tới lên 25%. Trong bài đăng trên mạng xã hội, Tổng thống Mỹ cáo buộc EU không tuân thủ thỏa thuận thương mại mà hai bên "đã hoàn toàn nhất trí".

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại sự kiện ở bang Florida ngày 1.5

Một thỏa thuận thương mại được ký kết vào tháng 7.2025 đã giới hạn thuế nhập khẩu của Mỹ đối với ô tô và phụ tùng của EU ở mức 15%, thấp hơn mức thuế 25% mà ông Trump áp đặt đối với nhiều đối tác thương mại khác.

Ông Trump không đưa ra lý do cụ thể nào cho việc tăng thuế quan này nhưng thông báo được đưa ra một ngày sau khi ông tiếp tục chỉ trích Thủ tướng Đức Friedrich Merz. Chủ nhân Nhà Trắng kêu gọi Thủ tướng Đức nên tập trung vào việc chấm dứt xung đột tại Ukraine thay vì "can thiệp" vào tình hình Iran.

Đức có thể sẽ bị ảnh hưởng nặng nề bởi mức thuế quan cao đối với ô tô và phụ tùng vì nước này chiếm tỷ trọng lớn trong xuất khẩu ô tô của EU.

Tình trạng của thỏa thuận thương mại song phương đã bị đặt dấu hỏi sau khi Tòa án Tối cao Mỹ phán quyết rằng Tổng thống Trump thiếu thẩm quyền pháp lý để tuyên bố tình trạng khẩn cấp kinh tế và áp thuế đối với hàng hóa của EU.

Thỏa thuận ban đầu áp dụng mức thuế trần 15% đối với hàng hóa từ EU, nhưng phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ đã giảm mức đó xuống còn 10% khi chính quyền ông Trump đưa ra một loạt thuế nhập khẩu mới dựa trên các luật khác.

Theo giới chuyên gia, để tăng thuế suất, tổng thống có thể sẽ sử dụng Điều 232 của Đạo luật Mở rộng Thương mại năm 1962, cho phép áp thuế dựa trên lý do an ninh quốc gia.

Ông Trump đã áp thuế 25% theo Điều 232 đối với ô tô nước ngoài vào tháng 3.2025, nhưng sau đó mức thuế này đã được giảm xuống như một phần của khuôn khổ thương mại với EU.

